Osimhen suona la carica: “Sono emozionato di far parte di questa famiglia”, poi l’annuncio sul futuro

Dopo settimane intense, si è finalmente risolto il rebus legato a Victor Osimhen. Le prime parole dell’ormai ex calciatore azzurro.

Il Napoli ha risolto la situazione legata a Victor Osimhen. Uno dei principali protagonisti dello scudetto, non farà parte della rosa azzurra durante la stagione in corso. L’addio era ormai scontato, anche se nel corso dei mesi son cambiate tante cose. Infatti, inizialmente, si pensava ad una cessione record che però in realtà non si è mai concretizzata. Quindi, dopo la fine del mercato nei top campionati europei, il Galatasaray rappresentava l’ultima spiaggia da cui poter ripartire.

Infatti, la trattativa con il club turco si è chiuso in modo molto rapido. Si tratta di un prestito secco, con ingaggio pagato totalmente dagli acquirenti. Tutto ciò, “scagiona” il Napoli da uno stipendio molto elevato, visti anche i numerosi investimenti effettuati da Aurelio De Laurentiis. Nelle ultime ore, l’ormai ex calciatore azzurro si è reso protagonista di alcune dichiarazioni importanti.

Osimhen: “Voglio costruire ricordi indelebili qui. Sono felice”

Victor Osimhen è pronto a ripartire con la maglia del Galatasaray. Dopo un estate tutt’altro che semplice, l’attaccante nigeriano si è già tuffato nella sua nuova avventura in Turchia. Il passaggio è già stato reso ufficiale, con il Napoli che saluta il giocare fino al 2025. Intanto, lo stesso protagonista, ha rilasciato alcune dichiarazioni analizzando il suo nuovo club e non solo. Di seguito le sue dichiarazioni sul futuro.

“Sono super emozionato di far parte della famiglia Galatasaray. Non vedo l’ora di iniziare e dare il massimo, in modo tale da sfruttare questo viaggio straordinario con il mio gruppo e tutti i tifosi. Sono pronto a creare ricordi indelebili”.

L’ormai ex calciatore azzurro proverà subito a rendersi protagonista nel suo nuovo club. Infatti, il nigeriano vanta ottime qualità che senza dubbio saranno cruciali per il Galatasaray. Oltre a ciò, il club turco ha in rosa anche Mauro Icardi che quando rientrerà dall’infortunio potrà fare coppia proprio con Victor Osimhen. I due proveranno a condurre la squadra verso importanti traguardi a suon di gol e giocate.