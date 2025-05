Il cervellotico e controverso post di Palmeri sugli Scudetti di Roma e Napoli

L’ultimo post su X di Tancredi Palmeri è una statistica sugli Scudetti di Napoli e Roma, ma divide i tifosi

Il giornalista Tancredi Palmeri è tornato a parlare in merito la lotta Scudetto di Napoli e Inter e ha tirato in ballo anche la Roma. Da inizio stagione il commentatore stuzzica i tifosi azzurri e viene stuzzicato dagli stessi.

Particolare clamore ha fatto il suo post su McTominay, quando il Napoli lo acquistò ad agosto per 30 milioni di euro dal Manchester United.

O ancora, il suo gesto in tv, alla chiusura delle porte del calciomercato invernale, quando chiedeva che fine avessero fatto tutti i vari obiettivi del Napoli da Garnacho a Saint-Maximin. Un caso che portò strascichi e persino il licenziamento in diretta tv del giornalista Manuel Parlato.

Questo post in breve

Il giornalista di Sportitalia ha condiviso un ragionamento e una statistica sul suo profilo X, che è diventato subito virale. Si tratta di un cervellotico pensiero e di un calcolo fine a sé stesso sui titoli vinti da Roma e Napoli.

“È davvero singolare che la vittoria della Roma sull’Inter che consentirà materialmente al Napoli di vincere lo scudetto, farà anche in modo che per la prima volta in un secolo preciso di storia il Napoli sopravanzi la Roma nella classifica degli scudetti”