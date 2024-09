“Salterà Juventus-Napoli”, arriva l’annuncio sull’infortunio: lungo stop

Salterà Juventus-Napoli, è arrivato l’annuncio ufficiale del lungo infortunio che lo porterà ad uno stop anche in vista del big match

Si sa, Juventus-Napoli non è mai una partita come le altre. Nella giornata di ieri la Lega di Serie A ha ufficializzato la calendarizzazione delle prossime partite degli azzurri fino al 24 novembre e la sfida contro i bianconeri è in programma per il prossimo 21 settembre alle 18. Il primo vero big match di questa stagione per i partenopei, chiamati prima alla sfida con il Cagliari al rientro dalla sosta.

Sarà fondamentale arrivarci con altri 3 punti, così da trovarsi a 9 in classifica, potenzialmente a -1 dalla stessa Juve in caso di vittoria contro l’Empoli nell’anticipo del 14 settembre prossimo. Uno spartiacque importante per capire cosa vorrà essere il Napoli quest’anno e che tipo di campionato vorrà condurre nei confronti dell’Inter e della stessa Juve, evidenziate da tutti come le favorite per la vittoria dello Scudetto.

Juventus-Napoli, forfait per Conceiçao: lesione e lungo stop

Il Napoli proverà ad arrivare alla partita contro la Juventus in programma tra 16 giorni nelle migliori condizioni. Anche per questo Lukaku e Neres stanno accelerando i tempi negli allenamenti. L’obiettivo è partire titolari già contro il Cagliari tra 10 giorni ed essere potenzialmente decisivi proprio contro i bianconeri, quando la posta in palio sarà più alta dei semplici 3 punti.

In casa Juventus, invece, la prima defezione è già praticamente sicura. Sul proprio sito ufficiale e sui social, la società ha annunciato l’infortunio del neo arrivato Francisco Conceiçao. Neanche il tempo di debuttare con la sua nuova maglia, che il figlio d’arte si è fermato. Gli esami: “Hanno evidenziato una lesione dei muscoli peronieri della gamba destra, verrà sottoposto a nuovi esami tra giorni”.

Salterà sicuramente la partita con l’Empoli e quella col PSV in Champions League, ma, con ogni probabilità, dovrà rinunciare anche alla gara contro il Napoli. Per un infortunio di questo tipo è infatti previsto uno stop di almeno 20 giorni, che potrebbero diventare anche 30. Solamente un miracolo gli permetterebbe di riuscire ad essere convocabile da Thiago Motta per il 21 settembre, costringendo così l’allenatore bianconero a puntare su altri innesti come Nico Gonzalez.