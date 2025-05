Mercato Napoli, un giovanissimo difensore nel mirino: la situazione

Giovanni Manna mette un giovane difensore sul taccuino, pronto l’assalto.

Prosegue il mercato del Napoli, che ora più che mai pensa a rinforzarsi in vista della prossima stagione. La Champions League, la cui qualificazione è ormai ufficialmente conquistata, sarà un ulteriore impegno per gli uomini di Antonio Conte che quindi necessitano di rinforzi.

Su tutti il reparto difensivo, che oltre ad essere decimato dagli infortuni, è anche quello che più di tutti ha bisogno di qualche innesto che possa aumentarne l’affidabilità ma soprattutto la qualità. Rafa Marin non è mai realmente rientrato nei piani tattici di Antonio Conte. L’età di Juan Jesus, poi costringe la dirigenza partenopea a muoversi sul mercato per ringiovanire la rosa.

Napoli, nel mirino Fortini della Juve Stabia: la situazione

Giovanni Manna sta quindi sondando il terreno per una serie di nomi che vorrebbe provare a portare a Napoli. Marianucci è già promesso al Napoli, e allora ci si guarda intorno per portare in città un altro giovane rinforzo.

Sul taccuino del direttore sportivo azzurro ci sarebbe finito Niccolò Fortini, giovane terzino sinistro classe 2006. A rivelarlo è tuttomercatoweb, che riporta il forte interesse del club partenopeo nei confronti del difensore.

In prestito alla Juve Stabia dalla Fiorentina, Fortini ha già collezionato 25 presenze in Serie B, dove ha anche messo a segno 2 gol e 4 assist. Un bottino notevole che ha attirato l’attenzione di Giovanni Manna e del Napoli.