Primo verdetto della Serie A: il Monza è in Serie B

Costa carissima la sconfitta interna contro l’Atalanta, ora il Monza è aritmeticamente in Serie B: la classifica.

In attesa di scoprire il vincitore del campionato di Serie A, arriva il primo verdetto a 3 giornate dal termine: il Monza è aritmeticamente retrocesso in Serie B.

L’Atalanta conquista altri tre punti con il 3-0 inflitto ai danni della squadra di Alessandro Nesta. La formazione brianzola è stata in difficoltà sin dalle prime giornate e ha conquistato appena 15 punti in 35 giornate. Solo 2 vittorie e 9 pareggi, poi tante, troppe sconfitte. L’ultimo successo risale alla 20a giornata, quando è stata battuta la Fiorentina dell’ex Palladino.

La doppietta di De Ketelaere e il gol di Lookman spediscono il Monza dopo 2 anni in cadetteria. Tutto da vivere questo finale di campionato, con altri due posti per la retrocessione. E la lotta è serrata. Ad un passo dal baratro Empoli, Venezia e Lecce. Più distaccate, ma ancora non sicure, Parma, Verona e Cagliari