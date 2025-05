“Osimhen è la prima scelta”, ecco a chi lo venderà il Napoli

La primissima scelta degli antagonisti del Napoli è Victor Osimhen: ecco a chi lo potrebbe vendere il club azzurro

A seguito del rientro dal prestito al Galatasaray, il Napoli dovrà cedere Victor Osimhen. Il costo del suo cartellino è di circa 75 milioni di euro, valore della clausola rescissoria che varrà per le società straniere.

L’attaccante nigeriano sta giocando una stagione straordinaria in Turchia al fianco di Mertens. Una fortuna per il club azzurro che così non ha svalutato il giocatore, nonostante la sua stagione in un campionato di un livello inferiore alle sue caratteristiche. Ora Osimhen sarebbe prontissimo per il salto in una categoria superiore o un ritorno in Serie A.

E in effetti, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb da Niccolò Ceccarini, c’è il club bianconero sulle sue tracce:

“L’attaccante nigeriano rientra dal prestito dal Galatasaray ma non resterà in azzurro. È la prima scelta della Juventus, ma è evidente che la trattativa è tutta in salita. De Laurentiis punta a cederlo all’estero”

L’ostacolo della cessione del bomber africano è il suo alto ingaggio da 10 milioni di euro. Nel frattempo si sarebbe defilato il Manchester United, mentre resterebbe molto calda la pista per l’Arabia Saudita: forte l’interesse dell’Al Hilal.