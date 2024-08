Probabili formazioni Napoli-Parma: dubbio Raspadori-Lukaku e novità McTominay

Il Napoli ospita il Parma per la terza giornata di campionato, a seguito del successo per 3-0 contro il Bologna: le probabili formazioni

Alzare le antenne, occhi aperti e concentrazione al massimo. Antonio Conte ha già parlato con i suoi ragazzi e ha messo in guardia tutti. Non bisogna sottovalutare il Parma, che arriva da un buon momento di forma: 1-1 contro la Fiorentina e 2-1 in casa contro il Milan.

Il Napoli, però, arriva con un entusiasmo alle stelle a questo match. Non solo il 3-0 al Maradona contro il Bologna meno di una settimana fa. A quest’atmosfera di serenità ed eccitazione vanno aggiunti i nuovi tasselli arrivati alla corte del mister, che proveranno a dare una mano alla squadra per raggiungere tutti gli obiettivi prefissati. A tal proposito, non faranno parte della sfida i due nuovi scozzesi, presentati tramite i tweet di rito del presidente De Laurentiis solo verso la chiusura della sessione di calciomercato. McTominay è in città dal 29 agosto e verrà presentato al Maradona in occasione del match, ma non si siederà neanche in panchina. Tutto sarà rimandato a dopo la sosta, quando il Napoli affronterà il Cagliari alla quarta giornata.

Napoli-Parma, le probabili formazioni

Pochi dubbi per Antonio Conte in vista del nuovo match di campionato. La formazione è praticamente già decisa. Squadra che vince, non si cambia. E infatti, il mister confermerà in toto l’undici titolare che è sceso in campo dal primo minuto contro il Bologna.

Olivera vince il ballottaggio con Spinazzola per la fascia sinistra; Neres partirà ancora dalla panchina, ma è previsto un minutaggio maggiore rispetto all’esordio; Politano e Kvaratskhelia saranno schierati alle spalle di Jack Raspadori, al momento in vantaggio rispetto a Giovanni Simeone. Romelu Lukaku, invece, si siederà in panchina e potrebbe debuttare questa sera a gara in corso per una passerella, in attesa di trovare la sintonia con i compagni di squadra. Tra l’altro, ha rifiutato la convocazione con la Nazionale proprio per ritrovare la condizione ideale il prima possibile.

Cambia qualcosina Pecchia per il suo Parma. Innanzitutto, deve fare i conti con l’assenza di Estevez, infortunatosi contro il Milan. A centrocampo, al suo posto, ci sarà Sohm che sarà arretrato in mediana. Sulla trequarti, invece, spazio a Cancellieri, autore della rete decisiva contro i rossoneri. Confermato Bonny come riferimento offensivo.

Probabile formazione Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Anguissa, Olivera; Politano, Kvaratskhelia, Raspadori

Probabile formazione Parma (4-3-2-1): Suzuki; Coulibaly, Del Prato, Circati, Valeri; Bernabé, Sohm; Man, Cancellieri, Mihaila; Bonny