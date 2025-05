McTominay, perdita milionaria per una società fallita: i dettagli dalla Scozia

Il centrocampista del Napoli rischia di perdere diversi milioni di sterline per il fallimento di una società, la compagna e suo padre rischiano grosso: il racconto dalla Scozia

Lo Scottish Sun riporta di possibili guai in vista per Scott McTominay. Stando a quanto riferito dal quotidiano, infatti, il centrocampista del Napoli potrebbe perdere oltre 2 milioni di sterline investite in una società fallita e gestita dalla sua fidanzata e da suo padre. Il 28enne avrebbe prestato 1 milione di sterline in contanti e un altro milione dalla sua società di investimento alla Fortress Capital Partners e alla WAG Cameron (la sua compagna ndr).

Il 28enne è tra i creditori a cui spetterebbero circa 20 milioni di sterline dopo il fallimento dell’azienda. Lo scorso venerdì, però, è stata respinta l’offerta dell’imprenditore Ashley, di recuperare il denaro tramite un accordo volontario aziendale. I liquidatori avevano già avvisato gli investitori, McTominay compreso, che sarebbe stato molto improbabile recuperare i propri soldi.

McTominay, danno e beffa: la perdita dopo il fallimento dell’azienda

Sempre secondo quanto trapela dalla Scozia, pare che gli investitori riceveranno indietro appena 3 penny ogni Sterlina. Questo vuol dire che McTominay riceverebbe solamente 66mila sterline.

In questo caos, come detto, è coinvolta la compagna di McTominay, che sarebbe stata accusata di frode per il fallimento dell’azienda. Alla 25enne sarebbe stato ordinato di riconsegnare centinaia di migliaia di sterline, provenienti dalla vendita di due appartamenti a Dubai e di una villa in Spagna.

Un brutto grattacapo per il calciatore in maglia azzurra, che non potrà distrarsi proprio ora. McTominay deve continuare a guidare il Napoli verso lo scudetto. Lo scozzese è tra i grandi protagonisti di questa stagione con i suoi 11 gol in campionato. Antonio Conte si affiderà a lui per le prossime 3 partite decisive per vincere il titolo. La speranza è che la vicenda fuori dal campo non condizioni l’umore del giocatore.