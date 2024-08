Napoli-Parma, Pecchia avvisa Conte: la reazione dell’ex CT

Verso Napoli-Parma, mister Pecchia conferma lo stato di allerta di Antonio Conte: lanciato il guanto di sfida.

Continua il campionato del Napoli di Antonio Conte che, dopo aver trovato una sconfitta ed una vittoria, è pronto a confermare quanto fatto di bello contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Gli azzurri scenderanno in campo al Maradona nella giornata di domani alle ore 20:45 contro il Parma dell’ex Fabio Pecchia.

Pecchia è stato il vice-allenatore del Napoli nelle stagioni 2013/14 e 2014/15 sotto la guida di Rafa Benitez e, negli anni, ha accumulato un’esperienza tale da farlo diventare saldamente l’allenatore del Parma con cui ha vinto l’ultima Serie B. I crociati nelle prime due gare di Serie A Enilive hanno raccolto ben 4 punti contro Fiorentina e Milan, allo stadio Tardini.

La prima trasferta stagionale sarà nel capoluogo campano contro un Napoli alla ricerca di certezze e continuità con Lukaku in più e probabilmente anche con McTominay in panchina. L’allenatore degli emiliani è stato molto diretto ed ha affermato che “l’anima leggera“, assunta dai suoi nelle prime due gare, dovrà essere la stessa per ripetersi anche al Maradona e trovare, così, punti fondamentali prima della sosta dedicata alle Nazionali.

Napoli-Parma, Conte avvisa i suoi: Pecchia conferma

Nella conferenza stampa di ieri pomeriggio in cui Antonio Conte ha partecipato per introdurre il match contro il Parma, ha affermato che la partita di domani sera sarà più insidiosa rispetto a quella col Bologna. L’ex CT della Nazionale ha rassicurato i tifosi affermando che la squadra si sta preparando al meglio pur di affrontare a viso aperto gli avversari, temibili in campo aperto durante le ripartenze già messe in luce in quest’avvio di campionato.

Fabio Pecchia, sui canali ufficiali del Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha confermato che la sua squadra scenderà in campo per trovare un risultato soddisfacente, cercando di mettere quanto più possibile il Napoli sotto pressione in maniera intelligente e strategica: “Per affrontare questo tipo di squadra, dovremmo offrire una prestazione all’altezza di un ambiente fenomenale attaccando anche noi, come loro, in maniera intelligente”. Una lettura già consegnata da Conte durante l’analisi dei crociati, capaci di impaurire la Fiorentina e mettere ko il Milan di Fonseca.

Il fattore stadio influirà moltissimo e Pecchia ha sottolineato quanto atmosfere del genere possano motivare un calciatore ambizioso e volenteroso di affrontare club come il Napoli. Il suo legame con la città è forte sia perchè è stato protagonista da calciatore sia in vesti di allenatore. La sua dichiarazione finale, infatti, è stata diretta e al contempo esaustiva: “Napoli la sento dentro”.