Pecchia perde un titolare: il Napoli affronta il Parma alla terza giornata

In Parma-Milan va KO un titolare di Fabio Pecchia: i Ducali sono i prossimi avversari del Napoli in Serie A

Dopo due giornate di campionato, il Parma resta imbattuto grazie all’incredibile vittoria contro il Milan per 2-1. I Ducali sono passati subito in vantaggio e nel corso del match non hanno sfruttato tante palle gol per raddoppiare. Nel momento di maggior difficoltà del Milan, è arrivato il pareggio che sembrava poter ridare qualche speranza ai rossoneri. E invece, l’infilzata vincente di Cancellieri al 77′ ha spento ogni tentativo di rimonta.

Fabio Pecchia, ex calciatore del Napoli ed ex vice di Rafa Benitez, ha studiato perfettamente la partita e ha messo i suoi calciatori in condizione di superare quasi agevolmente la squadra di Fonseca, in affanno e sorpresa dalla sicurezza dei padroni di casa. Il Parma si candida ad essere un avversario ostico al Diego Armando Maradona per la terza giornata.

Napoli-Parma, Pecchia rischia di perdere un titolare

Oltre alla bella performance e soprattutto ai tre punti, mister Pecchia dovrà fare i conti con l’infortunio di uno dei suoi centrocampisti titolari. Infatti, poco dopo il 70′, Nahuel Estevez si è accasciato in area di rigore e ha richiamato l’attenzione dello staff sanitario.

C’è un aspetto rassicurante: l’argentino è uscito sulle sue gambe, ma chiaramente dolorante. Al suo posto per gli ultimi 20 minuti di partita è stato mandato in campo Cypren. Nel post-partita, Fabio Pecchia ha commentato così le condizioni di Nahuel Estevez: “Ha un problema muscolare, un affaticamento. Questo significa che i ritmi in Serie A sono alti, si gioca di più e i rischi per questo tipo di infortuni sono più alti”.

Nelle prossime ore Estevez proverà a recuperare da questo fastidio muscolare che potrebbe frenarlo in vista della trasferta a Napoli. Manca una settimana, c’è tutto il tempo per recuperare, ma ad inizio stagione questi infortuni sono da mettere in preventivo. Oltretutto, mancano ancora sette giorni al termine del mercato e la dirigenza emiliana potrebbe regalare al mister un nuovo colpo per rinforzare la rosa. “Menomale che tra poco terminerà il mercato e non dovrò più rispondere a queste domande”, ha affermato Pecchia al termine della vittoria contro il Milan. Ora penserà solo alla sfida contro il suo vecchio Napoli. La gara in programma allo stadio Maradona è prevista il 31 agosto alle ore 20:45.