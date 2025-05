Napoli, non solo Neres: secondo rientro anticipato dall’infortunio. L’ultima ora fa sorridere Conte

Il Napoli, in vista del rush finale di stagione, potrebbe ritrovare un’altra pedina importante nello scacchiere di Conte assieme al brasiliano Neres

Il Napoli sta lottando con le unghie e con i denti in questo finale di stagione, per conquistare il quarto scudetto della propria storia. A tre giornate alla fine della Serie A, gli azzurri sono al comando a +3 sull’Inter, e non hanno alcuna intenzione di fermarsi. I calciatori, assieme all’allenatore e al suo staff, stanno dando tutto, nonostante i parecchi infortuni che continuano a non far dormire sonni tranquilli ai tifosi.

Dopo la notizia degli ultimi giorni del ko di Alessandro Buongiorno, sembrava non esserci fine al peggio, ed invece nelle ultime ore sembra intravedersi uno spiraglio di luce in fondo al tunnel. Oltre al recupero inatteso del brasiliano David Neres, del quale si diceva che la stagione fosse ormai finita, un altro calciatore fermatosi anzitempo causa infortunio sembra essere prossimo al rientro.

Infortunio Lobotka, c’è fiducia sul recupero: possibile rientro contro il Genoa

La maledizione infortuni non sembra voler dare pace al Napoli in questo finale di stagione. L’ultimo della lunga lista costretto a fermarsi è stato Stanislav Lobotka, che sabato contro il Lecce è uscito anzitempo per un problema alla caviglia. La preoccupazione per l’infortunio del #68 è tanta, ma in giornata sembra essere arrivata una buona notizia.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, Lobotka effettuerà gli esami strumentali nella giornata di domani, ma filtra parecchio ottimismo e il centrocampista potrebbe tornare a disposizione già in occasione della gara di domenica contro il Genoa. Una buona notizia per Antonio Conte, dunque, che non dovrebbe rinunciare al suo play di fiducia. In caso di forfeit obbligato, sarebbe comunque pronto Billy Gilmour, che ha sempre dato ottime garanzie quando impiegato dal primo minuto.

Napoli, riecco Neres: darà una mano nelle ultime due di campionato

Come detto, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha rivelato che Neres potrebbe tornare a disposizione di mister Conte per le ultime partite della stagione, contro Parma in trasferta e Cagliari in casa. Ovviamente l’ala brasiliana non avrà i novanta minuti nelle gambe, ma potrà dare il suo contributo entrando a gara in corso, come accadeva a inizio stagione.

Il Napoli, dunque, ritrova pezzi importanti in questo rush finale di Serie A. Il quarto scudetto è vicino più che mai, e l’imperativo resta uno solo: vincere.