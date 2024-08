Probabili Formazioni Napoli-Bologna, Conte pensa a 3 cambi: novità Buongiorno

Le probabili formazioni di Napoli-Bologna: Antonio Conte verso tre cambi, novità sulla presenza di Buongiorno

In vista della seconda giornata di campionato, Antonio Conte pensa a dei cambi di formazione rispetto ai titolari schierati alla prima giornata contro il Verona. Il Napoli affronta il Bologna, reduce dal pareggio per 1-1 contro l’Udinese, in casa. Ma gli Azzurri devono rifarsi dopo la terribile sconfitta al Bentegodi. Una lezione sonora che ha riportato ai fantasmi della scorsa stagione.

Dopo un’intensa settimana di lavoro, l’allenatore del Napoli ha utilizzato nella conferenza stampa di preparazione al match toni decisamente diversi rispetto a quelli alla vigilia della prima giornata. Conte vuole affidarsi a 10-12 giocatori del recente passato azzurro, lo zoccolo duro della formazione, più tutti i nuovi acquisti. E a proposito di nuovi acquisti, nella lista dei convocati ci sarà spazio per Neres, appena acquistato dal Benfica.

Non ci sarà, invece, Walid Cheddira che raggiungerà la Spagna per accasarsi all’Espanyol. Restano fuori dai convocati i soliti noti tagliati dal mister e dalla società per ovvie ragioni di mercato: Folorunsho, Mario Rui e Osimhen.

Napoli-Bologna, le probabili formazioni

In difesa torna Alessandro Buongiorno, che dopo i problemi alla caviglia accusati a Ferragosto può finalmente debuttare in campionato con la maglia del Napoli. Il difensore sarà il braccetto di sinistra della difesa a tre, composta anche da Rrahmani e Di Lorenzo. La novità è rappresentata da Olivera titolare a centrocampo, che sembra vincere il ballottaggio con Spinazzola. Ma è prevista staffetta tra i due a gara in corso.

In attacco, dopo il test Simeone titolare contro il Verona, ritorna Giacomo Raspadori. Questo sarà l’ultimo match del Napoli senza Romelu Lukaku, che sarà a disposizione di mister Conte per la prossima settimana. Alle spalle di Jack, ancora spazio a Politano e Kvaratskhelia che ha recuperato dai fastidi muscolari accusati al Bentegodi.

Italiano, invece, schiera il 4-3-3 con un solo significativo cambio a centrocampo rispetto alla gara del debutto: Moro in panchina, Aebischer in campo dal 1′. L’attacco sarà formato da Ndoye, Castro e Orsolini.

Probabile formazione Napoli (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Anguissa, Olivera; Politano, Kvaratskhelia, Raspadori;

Probabile formazione Bologna (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Erlic, Lykogiannis; Aebischer, Freuler, Fabbian; Orsolini, Castro, Ndoye.