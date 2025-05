Parma – Napoli, Conte ha ha già deciso: non si torna più indietro

In casa Napoli, in vista della gara di domenica sera contro il Parma, bisogna segnalare delle grosse novità.

Dopo aver vinto quattro gare consecutive, di fatto, il Napoli ha pareggiato ancora una volta contro una squadra ‘piccola’ del nostro campionato. Domenica sera allo Stadio Diego Armando Maradona, infatti, gli uomini di Antonio Conte hanno pareggiato 2-2 contro il Genoa guidato da Patrick Vieira.

Con questo pareggio, visto anche il successo dell’Inter contro il Torino, il Napoli ha adesso solo un punto di vantaggio sulla ‘Beneamata’. la squadra di Antonio Conte, di fatto, si è giocata il jolly che aveva di poter pareggiare una delle ultime tre giornate di campionato. Proprio per questo motivo, di fatto, il tecnico salentino ha preso già delle decisioni importanti per la gara contro il Parma.

Parma-Napoli, Conte ha già scelto la formazione: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, al netto dell’avvicendamento tra Stanislav Lobotka e Billy Gilmour, Antonio Conte schiererà infatti lo stesso undici titolare visto domenica sera contro il Genoa. L’ex ct della Nazionale italiana, dunque, confermerà Mathias Olivera al centro della difesa.

In molti, visto il gol di Vasquez, avevano infatti criticato questa scelta, ma si sa che Antonio Conte va dritto per la sua strada. Il tecnico del Napoli, quindi, ha già chiarito tutti i suoi dubbi per la gara contro il Parma di domenica prossima.

Ecco la probabile formazione azzurra:

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Mathias Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Raspadori, Lukaku.