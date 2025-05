Sudakov al Napoli, offerta da 35 milioni: la risposta dello Shakthar

Il Napoli giocherà domenica sera contro il Parma, ma prima ci sono delle novità sull’interesse su Sudakov.

Dopo aver pareggiato contro il Genoa di Patrick Vieira, di fatto, il Napoli si è giocato il jolly di pareggiare una delle ultime tre partite di campionato. Gli azzurri, infatti, hanno adesso solo un punto di vantaggio sull’Inter di Simone Inzaghi.

Archiviato il pareggio contro il Genoa, di fatto, Antonio Conte sta già pensando alla gara contro il Parma. Tuttavia, in attesa della sfida contro la squadra guidata da Chivu, in casa partenopea bisogna registrare una grossa novità di uno degli obiettivi di calciomercato di Giovanni Manna, ovvero Sudakov.

Napoli, lo Shakhtar Donetsk ha rifiutato 35 milioni per Sudakov: le ultime

Come riportato da Fabrizio Romano, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato, il Napoli ha contattato lo Shakhtar Donetsk per Georgiy Sudakov. Giovanni Manna avrebbe offerto 35 milioni di euro, ma il club ucraino vorrebbe di più per cedere a titolo definitivo le prestazioni del suo centravanti.

Sudakov, dal canto suo, avrebbe già mostrato il suo interesse per un possibile passaggio al Napoli. Nelle prossime settimane, dunque, si vedrà se Napoli e Shakhtar troveranno un accordo per il passaggio del centravanti ucraino in azzurro.