Lukaku al Napoli, l’annuncio può arrivare più tardi: il motivo

Il Napoli ha trovato l’accordo per l’acquisto di Lukaku, ma l’annuncio può arrivare leggermente più tardi per una ragione

Romelu Lukaku e il Napoli, finalmente insieme. O quasi. Si sono rincorsi, si sono avvicinati e allontanati in certi momenti. Negli ultimi giorni, però, è arrivata la stretta di mano tra Chelsea e società partenopea: intesa trovata su una base di 30 milioni di euro, più il 30% della futura rivendita.

L’attaccante belga, dopo il rientro a Londra a seguito del prestito alla Roma, non ha mai fatto parte del gruppo squadra di mister Maresca. Così come per altri 20 calciatori del Chelsea, pieno di esuberi. Si è allenato da solo, seguendo a distanza le indicazioni di Antonio Conte, con il quale ha mantenuto contatti fino all’ultimo. E ora è pronto finalmente a ritrovare “il miglior allenatore” con il quale ha lavorato. E con il quale ha raggiunto un livello altissimo di performance.

L’arrivo di Lukaku in Italia è previsto non prima di lunedì sera, poi le visite mediche il giorno dopo: per l’annuncio ufficiale bisogna attendere la firma, che può tardare per un semplice motivo.

Napoli, si lavora sul contratto di Lukaku: ecco quando si allenerà con Conte

Già nella giornata di sabato, alla vigilia di Napoli-Bologna, il club azzurro ha cominciato a lavorare sulla stesura dei contratti. E si sa, l’operazione è sempre molto lunga e delicata. Proprio per questa ragione, spiega la Gazzetta dello Sport, sarà difficile che Lukaku arrivi prima di lunedì sera in Italia e che effettui in anticipo le visite mediche.

Attualmente è previsto che il calciatore si rechi martedì a Villa Stuart per tutti i test fisici. Mentre il primo allenamento con la sua nuova squadra dovrebbe avvenire a Castel Volturno mercoledì 28 agosto, a pochi giorni dalla terza giornata di campionato. Tutto poi dipenderà da quando firmerà il contratto che il Napoli sta preparando proprio in queste ore e che solitamente richiede una lettura attenta e lunga, vista la quantità di pagine e dettagli.

Il debutto del nuovo attaccante azzurro può avvenire al Diego Armando Maradona contro il Parma, davanti al pubblico di casa. Ci sarà un’accoglienza particolare. L’intera piazza ha atteso per mesi – chi più e chi meno – questo colpo in attacco a seguito dell’esclusione di Osimhen, che continua solo ad allenarsi senza giocare partite ufficiale. Un nuovo corso sta per iniziare a Napoli. E c’è la firma di Antonio Conte.