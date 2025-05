ESCLUSIVA – Parma – Napoli, avviso netto per Conte: il colpo di scena

In casa Napoli, in attesa della prossima gara contro il Parma, bisogna registrare un avviso ufficiale per lo stesso Antonio Conte.

Dopo il pareggio deludente contro il Genoa, di fatto, il Napoli sfiderà domenica sera allo Stadio Tardini il Parma di Chivu. Questa gara, ovviamente, sarà decisiva per la lotta scudetto.

Il Parma, tra l’altro, sicuramente darà filo da torcere ai partenopei, visto che non è ancora salvo. Tra i giocatori più pericolosi del team emiliano bisogna sicuramente inserire Milan Djuric. Proprio su quest’ultimo, di fatto, bisogna segnalare delle dichiarazioni importanti del suo agente ai nostri microfoni.

Djuric, l’agente: “Milan è galvanizzato dal gol segnato all’Empoli”

Vittorio Sabbatini ha rilascaito queste dichiarazioni alla redazione di spazionapoli.it:

Come sta Milan dopo il gol realizzato all’Empoli?

“Milan è sicuramente è galvanizzato dal gol, visto che ha coronato tutti gli sforzi fatti per rientrare il prima possibile. Non è ancora al 100% dal punto di vista fisico, ma è riuscito comunque a dare il suo contributo alla squadra. L’unica cosa è che questo gol non è riuscito a portare dei punti”.



Ci può raccontare il passaggio dal Monza al Parma?:

“Lui stava anche bene a Monza, ma lì è stata davvero difficile. Poi c’è stata la forte volontà del Parma di prenderlo, tutti hanno spinto per il suo acquisto”.

Il Parma sembrava ad un passo dalla salvezza, ma poi ha perso contro Empoli e Como:

“Sono state due partite molto strane. Con il Como, di fatto, era una gara da pareggio. Mentre l’Empoli, agevolato anche dall’espulsione di Valenti, ha messo qualcosa in più dal punto vista sia della grinta che della cattiveria agonistica. E’ stato un peccato.

Djuric, l’agente: “Duello Olivera-Djuric? Timore molto relativo”

Il Napoli con il Genoa ha subito i primi gol di testa della stagione. Ora, di fatto, tra i tifosi azzurri c’è tantissima tensione proprio per il fatto di affrontare Djuric:

“Il Napoli è una squadra molto forte. Il team partenopeo non deve temere nessuno, considerando sia l’organico che ha che Conte.. Il risultato con il Genoa è stato inaspettato, visto che tutti attendevano una vittoria. Sarà una partita difficile, specialmente per il Parma. I gialloblù, tra l’altro, ha parecchie defezioni in difesa. Chivu, non avendo alternative, dovrà lavorare al meglio per mettere in campo la formazione migliore. Il Parma dovrà giocare molto sui nervi e sulla voglia, visto che dovrà affrontare un colosso come il Napoli. Pellegrino? Lui è un giocatore forte. Deve consolidarsi ancora, ma ha tutte le premesse di diventare un allenatore di grande livello”.

Il Napoli sta giocando con Olivera come centrale. Cosa ne pensa del possibile miss-match tra l’ex Getafe e Djuric?