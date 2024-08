Napoli-Bologna, Neres subito in campo? Spunta la decisione di Conte

Grande curiosità e attesa tra i tifosi del Napoli per vedere esordire il nuovo acquisto David Neres: ci sarà fin da subito contro il Bologna? Ecco cosa trapela a tal riguardo.

Dopo la pesante sconfitta per mano dell’Hellas Verona, il Napoli ha l’ambizione, oltre che l’obbligo, di ripartire contro il Bologna di Vincenzo Italiano. La speranza da parte dei tifosi del Napoli è che la rabbia e la delusione palesata da Antonio Conte nel post del Bengodi possa essere trasferita al gruppo, che tanto ancora può essere cambiato dal calciomercato.

Una delle novità tanto attese, senza dubbio, è David Neres: il brasiliano ormai ex Benfica è stato annunciato in settimana dal solito post del presidente Aurelio De Laurentiis, che tanto avrà da fare insieme al resto della dirigenza e a Conte stesso per cercare di rinforzare il più possibile la rosa in questa fase finale della sessione estiva di calciomercato. Ma il brasiliano scenderà in campo in occasione del match contro il Bologna? Ci sono, invece, chances per vederlo addirittura dal primo minuto sul terreno di gioco dello stadio Diego Armando Maradona? Tutti quesiti su cui ha cercato di fare luce l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

Verso Napoli-Bologna, le ultime su Neres e sulla formazione partenopea

Quale formazione scenderà in campo contro il Bologna? Il tecnico del Napoli Antonio Conte sembra avere le idee chiare e potrebbero essere tre le novità tra gli undici iniziali, almeno secondo Il Corriere dello Sport oggi in edicola.

La prima dovrebbe essere Alessandro Buongiorno, di rientro dal problema alla caviglia e pronto a prendersi il posto nei tre di difesa. L’altro volto nuovo potrebbe essere Mathias Olivera, pronto a una maglia da titolare: da capire se Antonio Conte, eventualmente, lo userà nel terzetto difensivo o sull’out di sinistra al posto di Leonardo Spinazzola. Avanti, spazio al ballottaggio tra Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori, mentre alle spalle della punta ci sono pochi dubbi sulla presenza di Matteo Politano e, soprattutto, di Khvicha Kvaratskhelia (di rientro dalla Georgia dopo la nascita del suo primogenito Damiane, ndr).

Sempre stando alla medesima fonte, David Neres sarà a disposizione ma partirà dalla panchina: il nuovo numero 7 dei partenopei potrebbe però trovare spazio a partita in corso, considerando anche una possibile condizione non ottimale di Kvara, che nel corso dell’ultimo match contro l’Hellas Verona ha accusato alcuni problemi che hanno costretto ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco.