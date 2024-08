De Laurentiis non bada a spese, altro super-investimento: intesa col Napoli ad un passo

Aurelio De Laurentiis non bada più a spese: pronto un altro super-investimento per il Napoli, intesa vicinissima

Il Napoli è tra i protagonisti del calciomercato estivo. Non solo in Italia, ma in tutta Europa. L’arrivo di Antonio Conte ha permesso di chiudere alcune delicate operazioni, nonostante la squadra non giochi le coppe europee. Certo, non bisogna dimenticare che il club deve rispettare i famosi tre parametri elencati dal mister: tra cui ingaggio e costo dell’operazione. Ma De Laurentiis sta facendo di tutto per accontentare il suo allenatore.

Dopo aver puntato con decisione su Alessandro Buongiorno, David Neres, tra pochi giorni sbarcherà in Italia anche Romelu Lukaku. E non è tutto. Giovanni Manna è stato a Londra per completare l’affare Big Rom e per provare a strappare dal Manchester United Scott McTominay, finito ai margini delle gerarchie di Ten Hag.

Napoli, McTominay vicinissimo: i dettagli dell’affare

Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, il Napoli è vicinissimo a concludere l’operazione McTominay. Ci sono state due condizioni importanti che hanno sbloccato questo affare. Il primo è legato ad un’offerta vicina ai trenta milioni richiesti dal Manchester United; il secondo è l’arrivo ad Old Trafford di Ugarte. Ora Manna sta lavorando per chiudere gli ultimi dettagli sia con la proprietà della società britannica, sia con l’agente del calciatore.

L’arrivo a Napoli di McTominay sembra aver bloccato invece quello di Billy Gilmour per il quotidiano. L’esperto centrocampista ora è diventato una priorità e costa il doppio dello scozzese del Brighton, partito titolare proprio nella sfida vinta contro il Manchester United. Ora il compito del diesse azzurro è strappare l’accordo tra le parti nei prossimi 5 giorni, in modo da concludere quest’altro importante colpo di mercato.

Un’operazione da circa 30 milioni, in aggiunta a quelle già effettuate, mette il Napoli nella lista dei club più spendaccioni di quest’estate: già spesi 35 per Buongiorno, circa 28 per Neres, altri 30 per Lukaku e 12 per Rafa Marin. E con l’arrivo di McTominay non si completerà il quadro. Potrebbero arrivare ancora un esterno destro e un nuovo centrocampista centrale. Senza dubbio, l’impasse creatosi con la mancata partenza – per ora – di Osimhen ha rallentato diverse trattative che la società partenopea avrebbe potuto fare già mesi fa e che invece si è ridotta a farle al termine di agosto. Proprio come quella di Lukaku.