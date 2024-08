Mercato Napoli, affare completato: la firma dopo il weekend

Trattativa ormai completata, fissate anche le visite mediche e il giorno della firma: ecco quando sbarca in Italia il nuovo acquisto del Napoli

Sta per cominciare l’ultima settimana di calciomercato, dopodiché Antonio Conte lavorerà con gli elementi a sua disposizione e dovrà aspettare gennaio per richiedere, eventualmente, rinforzi e nuove leve. In questi giorni il Napoli è particolarmente attivo, poiché ci sono ancora molte operazioni da completare e definire.

Innanzitutto, la dirigenza azzurra lavora per l’uscita di differenti esuberi. Il prossimo a lasciare la città sarà Cheddira, promesso sposo dell’Espanyol. E poi ci sarà da piazzare Zerbin, Mario Rui e chiaramente anche Osimhen. Nel frattempo, Giovanni Manna sta definendo alcuni colpi in entrata per rinforzare la rosa di Conte, che si aspettava qualcosa in più evidentemente dal tasso tecnico del gruppo. Il mister ha sottolineato come ci siano 10-12 giocatori del recente passato su cui si affiderà, mentre gli altri saranno composti tutti da nuovi calciatori.

Nelle scorse ore il Napoli ha finalmente ultimato tutti i dettagli per l’acquisto di Romelu Lukaku, che ritornerà in Serie A a titolo definitivo. Il Chelsea ha accettato l’ultima offerta di circa 30 milioni di euro più il 30% della futura rivendita del cartellino. E tra pochi giorni sarà subito a disposizione di Conte.

Lukaku in Italia dopo Napoli-Bologna: ecco quando

Romelu Lukaku sarà il prossimo acquisto del Napoli. Il quarto in ordine cronologico. Il quinto in ordine cronologico, dopo il colpo David Neres. L’attaccante belga è atteso a Castel Volturno per il primo allenamento con la squadra, oltre che per la prima accoglienza dei tifosi partenopei.

Nel frattempo, stando a quanto rivelato da Nicolò Schira attraverso il proprio account X, Lukaku arriverà in Italia tra lunedì e martedì per svolgere le visite mediche, che notoriamente hanno luogo a Villa Stuart a Roma. Subito dopo ci sarà la firma del contratto: il centravanti si legherà al Napoli per 3 anni.

Se non dovessero esserci grosse sorprese, quella contro il Bologna sarà praticamente l’ultima partita senza Lukaku in rosa. Dalla prossima gara casalinga in programma sabato 31 agosto contro il Parma, Antonio Conte potrà contare su Romelu Lukaku che sarà regolarmente convocabile. Una trattativa infinita, cominciata ad inizio estate, sta finalmente per terminare. E l’esordio in azzurro dell’ex Roma potrebbe avvenire tra le mura amiche del Maradona, di fronte al proprio pubblico. Meglio di così non sarebbe stato possibile.