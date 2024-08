Mercato Napoli, McTominay spinge per lavorare con Conte: cosa frena l’operazione in entrata

Il Napoli continua a lavorare sul mercato in entrata. La dirigenza vuole regalare un nuovo centrocampista ad Antonio Conte.

In casa Napoli regna l’incertezza per quel che riguarda il mercato. L’inizio di stagione è stato tutt’altro che positivo, con gli azzurri che hanno perso i primi tre punti contro l’Hellas Verona. Al Bentegodi è arrivato un 3-0 secco che non lascia alcuna possibilità di replica ai partenopei. La rabbia di Antonio Conte è tanta, ancor più perché il tecnico possiede una rosa incompleta. Il mercato sta volgendo al termine, ma la dirigenza vorrebbe piazzare diversi colpi importanti.

Uno dei reparti da rinforzare è senza dubbio il centrocampo. Quest’ultimo, possiede solo due interpreti inamovibili (Anguissa e Lobotka), mentre tutti gli altri sembrano soluzioni “precarie”. Infatti, il DS Manna starebbe lavorando proprio in questa direzione per piazzare diversi colpi in mediana. Oltre all’affare che porta a Billy Gilmour, in casa Napoli è presente un nuovo obiettivo. Quest’ultimo, porta il nome di Scott McTominay che attualmente veste la maglia del Manchester United. Nelle ultime ore, sono emersi nuovi dettagli circa l’operazione azzurra.

McTominay spinge per l’approdo a Napoli: le ultime

Sono giornate intense in casa Napoli sul fronte mercato. La società sta provando a tutti i costi a rinforzare la rosa, anche se la missione è tutt’altro che semplice. Come riportato da “Calciomercato.com” uno degli obiettivi primari porta il nome di Scott McTominay, attualmente in forza al Manchester United. La dirigenza azzurra stravede per le qualità dello scozzese, tanto da “abolire” l’affare Brescianini come successo negli ultimi giorni.

L’affare con il Manchester United si è però complicato, ancor più a causa delle richieste degli inglesi. Quest’ultimi, valutano il cartellino del calciatore circa 30 milioni di euro e non intendono fare sconti. D’altra parte, a fare la differenza potrebbe essere la volontà dello scozzese, il quale sembrerebbe desideroso di lavorare con Antonio Conte. Naturalmente, la scelta del giocatore potrebbe incidere in modo importante, ma prima servirà un accordo tra i club.

Infatti, le prossime ore saranno cruciali per capire la volontà del club azzurro. Quest’ultimo, dovrà decidere se puntare o meno su Scott McTominay. In caso di acquisto, Antonio Conte avrebbe a sua disposizione una pedina importante capace di rinforzare la mediana e non solo. Lo scozzese, come già dimostrato in Premier League, è molto pericoloso in zona offensiva e potrebbe regalare al Napoli diverse reti pesanti nel corso della nuova stagione.