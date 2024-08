Napoli, nuovo tridente d’attacco: è il sogno di Conte

Nella testa di Conte c’è un tridente d’attacco atomico: è il suo sogno e il Napoli sta provando a realizzarlo

Il Napoli è al lavoro per accontentare le richieste di Antonio Conte sul mercato. Il tempo stringe e fra pochi giorni ci sarà il debutto ufficiale in Coppa Italia contro il Modena; una settimana dopo, la prima giornata di campionato.

E ci sono ancora tante questioni da risolvere.

La più spinosa riguarda ovviamente l’attacco. In difesa sono arrivati Buongiorno e Rafa Marin; a centrocampo si lavora con ottimismo su Billy Gilmour.

In avanti le uniche certezze sono Kvaratskhelia e Politano nella formazione titolare ma ancora non c’è il centravanti.

Osimhen è come un separato in casa, Cheddira è in uscita e Raspadori non può fare la punta titolare ma solo in caso di emergenza. E nel frattempo Romelu Lukaku aspetta a Londra solo un segnale.

Nei pensieri dell’allenatore, il belga sarebbe il perno centrale di un tridente da sogno.

Nuovo tridente Napoli d’attacco: mix di talento e potenza

Come scrive oggi La Repubblica, nella testa di Conte c’è ben chiaro l’undici titolare. E, soprattutto, il tridente d’attacco che vorrebbe comporre.

L’unica conferma è ovviamente Kvaratskhelia, l’uomo più talentuoso della rosa e che l’allenatore punta a migliorare ancora di più, magari avvicinandolo alla porta e ai compagni di squadra di reparto (in un 3-4-2-1).

A destra, invece, il tecnico punta tutto su David Neres, con il quale c’è un discorso molto caldo: il suo agente è in Italia per provare ad arrivare ad un accordo con il club. In mezzo, come detto, Lukaku.

Insomma: Kvaratskhelia, Lukaku, Neres. Un tridente di grandissimo livello che potrebbe regalare grande spettacolo al Maradona per talento e potenza. Giovanni Manna è al lavoro per concretizzare questo sogno di Conte.