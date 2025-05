Mercato Napoli, l’esperto annuncia: “Gli azzurri hanno chiuso un colpo”

Nell’attesa dell’inizio ufficiale della sessione estiva di calciomercato, arriva una notizia importante per il Napoli: c’è già il primo colpo.

Nonostante il campionato debba ancora terminare, per molti club è già giunta l’ora di programmare la prossima stagione. Tanti dirigenti sono già al lavoro per individuare i profili giusti per rinforzare i vari reparti. La prossima sessione di calciomercato aprirà ufficialmente il prossimo luglio.

Nel frattempo, anche la dirigenza del Napoli si è già mossa sul mercato: sono tanti i nomi sulla lista degli obiettivi di Manna e Conte. Secondo l’esperto di mercato, però, il primo colpo degli azzurri è già stato definito.

Schira conferma: “Chiusa la trattativa con Marianucci”

Il giornalista Nicolò Schira annuncia il primo colpo del Napoli per la prossima stagione. In attesa del ufficialità da parte del club, è ormai sicuro che in estate Marianucci saluterà Empoli per abbracciare il progetto azzurro.

Intervenuto durante la trasmissione Bordocampo – I Tempo di Radio Capri, il noto esperto di calciomercato ha fatto il punto sulle prime operazioni di mercato del Napoli. Secondo il giornalista il club azzurro, attualmente impegnato nella ricerca di rinforzi in più reparti, avrebbe già chiuso una prima trattativa:

“Mi aspetto un mercato importante da parte del Napoli, considerando che il club tornerà a disputare la Champions League e dovrà affrontare più competizioni. Nel frattempo il primo colpo è già stato chiuso: si tratta di Marianucci dell’Empoli, classe 2004″

Affare Marianucci: i dettagil sul colpo bloccato dal Napoli

Nonostante la sua giovane età, il cartellino di Marianucci oscilla già intorno ai 9 milioni di euro. Nel frattempo il Napoli continua a monitorare altri profili interessanti, specialmente in difesa.

Durante il suo intervento, Nicolò Schira ha analizzato nel dettaglio la trattativa tra il Napoli e l’Empoli per Luca Marianucci. Le recenti ottime prestazioni del promettente difensore hanno fatto lievitare il costo del suo cartellino:

“L’ufficialità arriverà ad inizio giugno. Il Napoli ha chiuso l’operazione per una cifra che si aggira sui 9 milioni più bonus”

Secondo l’esperto di calciomercato, lo scouting della dirigenza azzurra procede sempre più spedito. Sono tanti i profili osservati nelle ultime settimane per migliorare tutti i reparti della rosa di Antonio Conte: