De Bruyne, il Napoli ha un asso nella manica: cosa può agevolare l’accordo

L’affare De Bruyne-Napoli fa già sognare i tifosi partenopei: il club azzurro potrebbe concludere subito la trattativa grazie ad un jolly.

Negli scorsi minuti una grande notizia ha fatto impazzire di gioia tutti i tifosi azzurri. Il Napoli sembra essere intenzionato ad acquistare il talento belga Kevin De Bruyne (clicca qui per tutti i dettagli della notizia).

Il colpo non è assolutamente semplice ma la dirigenza azzurra sembra voler fare sul serio. Il belga ha ovviamente tanti estimatori, in primis il Liverpool di Arne Slot, ma potrebbe arrivare alla corte di Antonio Conte grazie ad un vero asso nella manica.

De Bruyne-Napoli, Lukaku potrebbe convincere il connazionale

L’attaccante del Napoli, Romelu Lukaku, ha ovviamente un ottimo rapporto con De Bruyne. La speranza del club partenopeo è che il numero 11 azzurro riesca a convincere il centrocampista a trasferirsi in Serie A.

Un vero fattore in questa trattativa potrebbe essere proprio Romelu Lukaku. L’attaccante è un grande amico di De Bruyne, col quale ha condiviso tantissimi anni ed esperienze con la nazionale belga. Sicuramente l’ex Roma farà di tutto per convincere il connazionale a raggiungerlo a Napoli e tentare l’esperienza in Serie A. I due potrebbero finalmente giocare insieme anche in un club, dimostrando a tutti la loro grande intesa dimostrata in più occasioni con la maglia della Nazionale belga.