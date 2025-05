Sorpresa dall’Argentina: “Il Napoli sfida la Juve”, assalto al talento sudamericano

Arriva una novità a sorpresa dall’Argentina che riguarda il mercato della Juventus, ma anche quello del Napoli: nel mirino un talento del Sudamerica.

In attesa che il campionato giunga al termine, il Napoli è già ampiamente attivo sul mercato. La dirigenza azzurra, infatti, monitora ormai da settimane molti profili interessanti ed adatti al gioco di Antonio Conte, che dal canto suo ha già invocato determinate garanzie dal mercato, ma non solo.

Ed ecco che con le prime voci di calciomercato, potrebbe riaccendersi l’ormai solito duello a distanza tra Napoli e Juve. Stando all’ultima indiscrezione di mercato dall’Argentina, entrambi i club sembrano essere molto interessati ad un promettente centrocampista sudamericano, finito già nel mirino di un altro club di Serie A.

Duello di mercato tra Napoli e Juve per Facundo Bernal: le ultime

Napoli e Juve presto potrebbe tornare a sfidarsi in sede di calciomercato. Forte l’interesse dei due club per Facundo Bernal del Fluminense: anche se per il momento ancora nessuna trattativa.

Come riportato dal giornalista Uriel Iugt sul suo profilo ufficiale X, il Napoli e la Juve sono sulle tracce del centrocampista classe 2003. Le sue recenti prestazioni in Brasile hanno suscitato l’interesse di molti top club europei: nonostante la giovane età il mediano ha dimostrato di essere davvero in gamba.

Per il momento non c’è stata nessuna offerta ufficiale, ma sembra essere chiara la volontà dei due club di tentare il colpo durante la sessione estiva del calciomercato. Il centrocampista uruguaiano, però, ha ancora molti anni di contratto col Fluminense: il suo accordo col club scadrà nel 2028.

Facundo Bernal, chi è il nuovo obiettivo di mercato del Napoli

Il classe 2003 è uno dei profili più promettenti di tutto il panorama sudamericano. Il Napoli dovrà cercare di chiudere in fretta la trattativa se non vuole farsi sfuggire il colpo.

In Sud America il suo nome è molto conosciuto. Facundo Bernal è un centrocampista uruguaiano classe 2003 dotato di grande fisicità. Nella stagione attualmente in corso, il calciatore è sceso in campo per sedici partite, mettendo a referto anche un assist. Oltre al mediano, Facundo Bernal è in grado anche di vestire anche i panni di difensore centrale, mostrando così grande duttilità.

Attualmente il suo valore di mercato oscilla intorno ai 2 milioni di euro (da Transfermarkt). C’è l’impressione dunque che, anche se tale valutazione potrebbe essere rivista verso l’alto dal Fluminense, l’affare sia alla portata del Napoli, che in estate potrebbe decidere di fare sul serio.