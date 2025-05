ULTIM’ORA – Clamoroso da Sky: “Tentativo Napoli per De Bruyne”, i dettagli

Ha del clamoroso l’ultim’ora lanciata da Sky Sport in merito al mercato del Napoli: gli occhi degli azzurri sono su Kevin De Bruyne.

Il Napoli è già molto attento in sede di mercato, malgrado mancano diverse settimane dall’inizio ufficiale della sessione estiva di calciomercato. L’intenzione del club azzurro sembra quella di assicurarsi un organico di altissimo livello in vista della prossima stagione e a confermarlo c’è anche l’ultim’ora lanciata da Sky Sport: secondo l’emittente satellitare, il Napoli ci starebbe provando concretamente per Kevin De Bruyne.

Una notizia che in questi minuti sta scatenando l’entusiasmo da parte dei sostenitori di fede azzurra, che a questo punto guarderanno con forte attenzione gli sviluppi legati a una voce di mercato che già sta facendo impazzire i sostenitori di fede partenopea.

Calciomercato Napoli: suggestione De Bruyne, i dettagli

L’ultimo sogno di calciomercato del Napoli porta il nome di Kevin De Bruyne: la rivelazione lanciata in questi minuti da Sky Sport è davvero incredibile.

Di seguito, quanto riportato dal sito del giornalista Gianluca Di Marzio (esperto di calciomercato della redazione di Sky Sport, ndr):