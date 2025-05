L’ex Napoli nei guai: “C’entrano motivi politici”, cosa sta succedendo

Un’inaspettata notizia può mettere nei guai l’ex Napoli: per il volto amato dai tifosi potrebbe mettersi davvero male.

Poche giornate separano il Napoli dal sogno scudetto: gli uomini guidati da Antonio Conte ci credono sempre di più e non hanno alcuna voglia di mollare proprio nel rush finale. Il tanto ambito titolo tornerebbe al Maradona dopo la splendida stagione 2022/23.

Nelle ultime ore una notizia inaspettata su un ex giocatore del Napoli sta facendo il giro del web. In arrivo per lui guai dovuti a presunti motivi politici: adesso rischia seriamente di non partecipare ad un’importante competizione.

Problemi per Kim: rischia di non disputare il Mondiale per Club

Il difensore del Bayern Monaco potrebbe non partecipare al Mondiale per Club per via delle strette politiche d’ingresso negli Stati Uniti.

Brutte notizie per il Bayern Monaco. Il club tedesco rischia di perdere Kim Min Jae per la prima edizione del Mondiale per Club. Il motivo dietro la possibile assenza del difensore coreano sono le dure e al tempo stesso incerte politiche d’ingresso negli Stati Uniti, sede della nuova competizione della Fifa.

Il centrale ex Napoli ha da poco viaggiato in Iraq – per giocare con la sua Corea del Sud – e potrebbe riscontrare grosse difficoltà nell’ottenere il visto d’ingresso, visti i tesi rapporti tra le due nazioni. Le autorità statunitensi non hanno ancora preso una posizione univoca e chiara riguardo alla normativa da adottare, specialmente per quanto riguarda gli atleti.