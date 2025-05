Verso Napoli-Genoa, novità su Lobotka e non solo: spunta una certezza sulla formazione

Gli occhi in casa Napoli sono puntati sulle condizioni di Stanislav Lobotka, uscito non al meglio in occasione dell’ultima partita contro il Lecce.

A Napoli ormai non ci si nasconde più. E non potrebbe essere certamente altrimenti, se si considera che la classifica vede gli azzurri a tre punti di distacco dall’Inter, che occupa invece il secondo posto. La squadra di Antonio Conte ha la consapevolezza di avere tutto nelle proprie mani: bastano sette punti in queste ultime tre partite per assicurarsi il titolo di Campione d’Italia, traguardo che all’inizio di questa stagione aveva davvero dell’incredibile.

Prossimo avversario dei partenopei è il Genoa, atteso per domenica sera allo stadio Diego Armando Maradona (fischio d’inizio in programma per le ore 20:45, ndr). L’obiettivo, nemmeno a dirlo, è quello dei tre punti, anche per dare un segnale importante, l’ennesimo, all’Inter, che dal canto suo potrebbe andare incontro anche a determinate distrazioni in seguito alla conquista del pass della finale della UEFA Champions League. Il Napoli, però, ha la possibilità di segnare il proprio destino con le proprie mani e non intende complicarsi la vita con calcoli che potrebbero portare via anche energie nervose.

News Napoli calcio, novità da Sky su Lobotka: le ultime

Chi scenderà in campo per il Napoli in occasione della prossima sfida del campionato di Serie A contro il Genoa? In queste ore l’interrogativo dei tifosi è tutto legato alle condizioni di Stanislav Lobotka.

A fare il punto della situazione è Sky Sport, secondo cui lo slovacco vuole fare di tutto per esserci. È chiaro, però, che la situazione va seguito giorno dopo giorno, con l’obiettivo di strappare quantomeno la convocazione. Ovviamente, nel caso in cui l’ex Celta Vigo non dovesse farcela, è pronto Gilmour, calciatore che ha già sostituito il numero 68 nel corso di questa stagione, quando indisponibile.

Napoli-Genoa, le novità sulle probabili formazioni

Ci sono pochi dubbi, in ogni caso, sul fatto che, a prescindere dalla presenza o meno di Stanislav Lobotka, il Napoli opterà per il 4-4-2.

Un modulo che, viste le numerose assenze nei vari reparti, sembra dare le dovute assicurazioni ad Antonio Conte, che non vuole lasciare nulla al caso in questa fase finale e decisiva del campionato di Serie A, con il sogno Scudetto sempre più negli occhi di una piazza che spera di poter festeggiare un successo che avrebbe davvero dell’incredibile, considerate le premesse di questa stagione.