Dal Napoli al Torino, le cifre dell’affare: Hermoso più vicino

Dopo l’affare che ha portato Buongiorno in azzurro, tra il Napoli ed il Torino potrebbe esserci a breve un’altra operazione di calciomercato.

Il Napoli di Antonio Conte ha disputato nella giornata di ieri la sua prima amichevole di questo precampionato. Gli azzurri, infatti, hanno battuto l’Anaune per 4-0, reti di Leonardo Spinazzola (che quest’oggi ha tenuto la sua prima conferenza stampa da calciatore partenopeo), Walid Cheddira ,Gianluca Gaetano e Cyril Ngonge. Tuttavia, ovviamente, questi ultimi giorni in casa azzurra sono caldi per quanto riguarda il calciomercato.

Dopo gli arrivi dei vari Spinazzola, Rafa Marin ed Alessandro Buongiorno, infatti, il Napoli sta aspettando la cessione di Victor Osimhen prima di rinforzarsi nel reparto d’attacco. In queste ultime ore sembra farsi sempre più calda la pista che porterebbe il centravanti nigeriano a giocare con la maglia del PSG. Anche se per Antonio Conte ci sono delle novità che riguardano l’uscita di un altro calciatore.

Calciomercato Napoli, continua il forcing del Torino per Ostigard: si aprono le porte per Hermoso

Secondo quanto raccolto dalla redazione del portale ‘tuttomercatoweb.com’, infatti, il Torino sta aumentando il proprio forcing per acquisire le prestazioni di Leo Ostigard. Il Napoli valuta il difensore centrale circa 7 milioni di euro, ma il team granata potrebbe chiudere l’operazione con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Il Napoli, dal canto suo, preferirebbe una cessione a titolo definitivo, anche se potrebbe accettare il prestito con obbligo di riscatto per questioni fiscali. Per Leo Ostigard si era parlato nei giorni scorsi anche di un suo possibile ritorno al Genoa, ma è il Torino il club che ha fatto dei passi reali per prendere il centrale norvegese.

Con l’addio di Leo Ostigard, di fatto, il Napoli potrebbe sferrare il colpo decisivo per Mario Hermoso. Giovanni Manna, infatti, ha già raggiunto l’accordo con l’entourage dell’ex difensore centrale dell’Atletico Madrid, ma non può ingaggiarlo fino a quando non ci sarà la cessione di un calciatore tra Juan Jesus, Natan e, per l’appunto, Leo Ostigard.

Per l’arrivo di Mario Hermoso, dunque, si aspetta solo una cessione e, almeno per il momento, quella più probabile sembra essere proprio quella di Leo Ostigard. Anche perché quest’ultimo ha più volte ribadito di voler andare via per trovare una squadra che gli dia la possibilità di giocare con molta più continuità. Nei prossimi giorni, dunque, ci saranno sicuramente ulteriori novità sul reparto difensivo della squadra guidata da Antonio Conte.