Genoa, altro che “passerella”: Vieira manda un messaggio forte al Napoli

Il tecnico del Genoa Patrick Vieira, prossimo avversario in campionato del Napoli, ha rilasciato un’intervista, parlando anche della squadra di Antonio Conte.

Il Napoli vuole regalarsi uno Scudetto che avrebbe davvero dell’incredibile. Antonio Conte da settimane ormai è uscito allo scoperto, ma ora è anche la classifica che impone gli azzurri di crederci e di avere l’ambizione di blindare una vittoria di campionato che farebbe scatenare la gioia dei sostenitori di fede azzurra.

La squadra partenopea dovrà dare l’ennesimo segnale in occasione della prossima sfida del campionato di Serie A, in programma per domenica allo stadio Diego Armando Maradona contro il Genoa. I rossoblù, in serata, sono stati battuti dal Milan, in rimonta, per 2-1 e nel corso del match hanno incassato anche la notizia ufficiale legata alla squalifica a Morten Thorsby (clicca qui per tutti i dettagli).

Serie A, Vieira: “Napoli? Per noi è importante vincere contro le big”

Il Genoa non intende fare brutte figure, malgrado il Napoli sia sempre più lanciato in ottica Scudetto: questo emerge dalle dichiarazioni rilasciate da Patrick Vieira a DAZN, dopo il fischio finale della sfida tra il Milan e i rossoblù.

Queste le parole del tecnico a tal riguardo: