Conte vede la storia, record incredibile in caso di Scudetto: non è mai successo in Serie A

Antonio Conte e la possibilità di una storia da poter scrivere che, in caso di successo, entrerebbe nella storia del Napoli e non solo.

Il Napoli ha tra le mani la possibilità di potersi regalare un finale davvero storico per questo campionato. Da qui alla fine mancano tre partite, in cui gli azzurri devono totalizzare almeno sette punti (in caso di sei punti, potrebbe esserci invece lo spareggio con l’Inter). Un obiettivo ben chiaro nella mente della piazza azzurra, pronta a spingere i propri beniamini per un finale di stagione molto frizzante dal punto di vista emotivo e nervoso.

È chiaro a tutti che, in caso di successo, Antonio Conte sarebbe autore di un vero e proprio capolavoro: al suo primo anno all’ombra del Vesuvio, il tecnico leccese potrebbe infatti riportare lo Scudetto a due anni di distanza da quello siglato da Luciano Spalletti (clicca qui per leggere la sua intervista delle scorse ore). Un traguardo davvero impensabile appena qualche mese fa ma che, con il suo lavoro, l’ex Commissario Tecnico della Nazionale è riuscito a mettere tutto nelle mani della sua squadra. Insomma, sette punti necessari da qui in avanti per riscrivere gli almanacchi di tutta la Serie A, visto che c’è in ballo anche un record molto particolare, che rende ancor più simbolico l’eventuale successo di Conte sulla panchina del club partenopeo.

Conte da sogno: record mai visto prima in caso di Scudetto

Il Napoli riuscirà a portare a casa il quarto Scudetto – il secondo in tre anni – della sua storia? A questo sono legate le ansie e le tensioni dei tifosi azzurri, che intanto danno il massimo per non far mancare il loro supporto per la squadra e per Antonio Conte, con quest’ultimo che vede un record particolare.

In caso di vittoria del campionato di Serie A, Antonio Conte potrebbe diventare il primo allenatore nato al sud (lui è nativo di Lecce, ndr) a vincere il Tricolore con una squadra del Meridione. Un traguardo davvero simbolico che andrebbe ad aggiungersi alle numerose imprese che negli anni Conte è riuscito a conquistarsi in Italia e non solo.