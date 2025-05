Accordo definito, l’ex beniamino di Napoli torna in patria: destinazione a sorpresa

L’ex giocatore del Napoli ha già firmato un pre-contratto: in estate saluterà il top club a parametro zero e torna in patria.

Nonostante la sessione di calciomercato non sia ancora ufficialmente iniziata, sono davvero tanti i club che sono già all’opera per chiudere delle trattative ed acquistare nuovi calciatori. In particolar modo i top team stanno già ragionando sui reparti da migliorare per poter programmare al meglio la prossima stagione.

Nelle ultime ore una notizia inaspettata ha lasciato tutti a bocca aperta. L’ex Napoli ha già trovato l’accordo col suo nuovo club e tornerà in patria dopo vari anni passati in Europa.

Jorginho firma col Flamengo fino al 2028

L’ex centrocampista del Napoli, Jorginho, tornerà in Brasile in estate: molto probabilmente Jorginho scenderà in campo per il Mondiale del Club, in programma dal prossimo 14 giugno, con la maglia del Flamengo.

Il noto giornalista Fabrizio Romano ha annunciato sui suoi profili social l’incredibile notizia di calciomercato. Dopo poco più di due anni Jorginho saluterà l’Arsenal e passerà, per l’appunto, al Flamengo. Il centrocampista italo-brasiliano ha già firmato un pre-contratto dalla durata di tre anni e dovrebbe disputare anche il Mondiale per Club con il club brasiliano.

Con il suo approdo al Flamengo, Jorginho rincontrerà alcuni volti noti della Serie A, in particolare quelli di Danilo e Alex Sandro. Prima di aggregarsi al resto dei suoi compagni, l’ex Napoli avrà a disposizione alcuni giorni per ricaricare le pile in vista degli imminenti impegni nel Mondiale per Club.