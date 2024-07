UFFICIALE – La lista dei convocati per il ritiro del Napoli: c’è anche un giovane del 2007!

Il Napoli è pronto a cominciare l’avventura in ritiro a Dimaro-Folgarida, la società ha diramato la lista completa dei giocatori convocati.

Ci siamo, la nuova stagione del Napoli sta per cominciare. La squadra azzurra è in partenza proprio in questi minuti per il Trentino, dove dall’11 al 21 luglio sarà impegnata nel primo dei due ritiri precampionato a Dimaro-Folgarida. C’è già grande entusiasmo attorno all’ambiente partenopeo, generato ovviamente dall’avvento di Antonio Conte come nuovo allenatore.

Il tecnico ex di Juventus, Inter, Chelsea e Tottenham, oltre che della Nazionale Italiana, è garanzia di successo. Ed è proprio quello che serve al Napoli dopo aver chiuso la scorsa stagione al decimo posto in classifica in Serie A. Il nuovo corso degli azzurri è pronto a partire e i primi riscontri si avranno già nelle prossime ore, in ritiro.

Intanto il club ha ufficializzato, sui propri canali ufficiali, l’elenco dei convocati per il ritiro di Dimaro-Folgarida che partirà oggi. Ci sono diversi giovani e i due nuovi acquisti, Rafa Marin e Leonardo Spinazzola.

Ecco la lista dei convocati.

Portieri: Caprile, Contini, Turi, Sorrentino.

Difensori: D’Avino, Natan, Juan Jesus, Mazzocchi, Rafa Marin, Mario Rui, Mezzoni, Ostigard, Rrahmani, Spinazzola.

Centrocampisti: Anguissa, Cajuste, Iaccarino, Gaetano, Lindstrom, Zerbin, Russo.

Attaccanti: Ambrosino, Cheddira, Ngonge, Osimhen, Politano, Popovic, Simeone.