Napoli, primo allenamento a Dimaro: un azzurro esce dal campo col ghiaccio

Il Napoli ha svolto in questo pomeriggio il suo primo allenamento sotto la guida di Antonio Conte aperto ai tifosi, dopo l’arrivo nella seconda mattinata a Dimaro. Così, è ufficialmente iniziato il ritiro azzurro in Trentino, dinanzi all’entusiasmo incontenibile dei tifosi.

L’allenamento è stato composto da una prima parte di attivazione col pallone e da due partitelle da 7 contro 7, in cui i tifosi hanno potuto ammirare già i due neo-acquisti Rafa Marin e Leonardo Spinazzola.

La prima gara ha visto la sfida fra una squadra blu (composta da Contini, Juan Jesus, Mario Rui, Anguissa, Gaetano, Ostigard e Ambrosino) e una squadra azzurra (composta da Sorrentino, Cheddira, Cajuste, Lindstrom, Mezzoni e Spinazzola). L’altra, invece, vedeva sfidarsi una squadra gialla (composta da Caprile, Natan, Popovic, Simeone, Zerbin e Rafa Marin) e una squadra beige (composta da Osimhen, Ngonge, Mazzocchi, Rrahmani e Russo).

Successivamente, Conte ha cambiato le sfide, facendo sfidare squadra gialla e squadra azzurra e squadra blu e squadra beige. Nel complesso, è sembrato particolarmente in forma proprio il marocchino Walid Cheddira, uno dei calciatori che Conte dovrà tenere maggiormente sotto osservazione al fine di decidere bene il suo futuro. Da segnalare, infine, l’uscita dal campo con del ghiaccio sul piede per Victor Osimhen. Al momento, non sembra però trattarsi di un problema molto grave ma, più probabilmente, solo di una botta.