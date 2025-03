Di Stefano: “Milan dello scudetto meno forte dell’attuale, e sul Conte…”

L’analisi del giornalista non lascia dubbi: il Milan, lo scudetto e Antonio Conte.

Manca sempre meno al big match previsto per domenica sera tra Napoli e Milan. Uno scontro che farà da crocevia alla stagione di entrambe le squadre e per la quale c’è moltissima attesa.

Il giornalista di Sky Sport Peppe Di Stefano è intervenuto i microfoni di Radio Capri nel corso del programma Bordocampo – I Tempo, dove ha commentato l’imminente sfida tra azzurri e rossoneri, sottolineando l’ambiente rossonero e il momento che sta attraversando.

“È un Milan diverso rispetto agli anni scorsi. Credo che il Milan dello Scudetto fosse molto meno forte di questo attuale, ma avesse uno spogliatoio più solido, con figure trainanti che andavano dai dirigenti all’allenatore, passando per il team manager. In generale, l’ambiente era diverso. Non so se questo Milan potrà diventare quello, ma questa è la conferma che nel calcio non contano solo i nomi. Io sono d’accordo con Ibra: questo Milan è più forte di quello del passato, ma non rende allo stesso modo. Se il Napoli farà l’errore di lasciare spazio ai singoli del Milan, questi possono fare male. Tuttavia, ad oggi, non so se il Milan ha un’anima: è forte, e se giocasse un’amichevole il giovedì sarebbe la squadra migliore del campionato, ma il campionato è un’altra cosa”, ha commentato Di Stefano.

Napoli, Conte e la sorpresa: l’analisi

Il giornalista di Sky Sport ha proseguito con un parere sul Napoli e sul finale di stagione degli azzurri.

“Bisogna temere Antonio Conte, la sua voglia e il rush finale. Mi ha sorpreso molto la partita di Venezia, per il resto è tutto in linea. A inizio anno mi aspettavo che Conte riaccendesse il Napoli. La mancata cessione di Kvara, o magari la sua cessione con l’arrivo di un giocatore di prima fascia, avrebbe potuto fare la differenza, ma così non è stato, forse anche per esigenze di bilancio. Credo comunque che il Napoli stia facendo un grande lavoro e continuerà a farlo. Non penso che il campionato sia finito: ho ancora negli occhi Napoli-Juve e Napoli-Inter, e in quelle partite il Napoli ha primeggiato. Questo mi fa pensare che possa ancora dire la sua, considerando che l’Inter è impegnata su più fronti. Secondo me, il Napoli potrà giocarsela fino all’ultimo”

