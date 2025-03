Stadio Maradona, l’ex sindaco De Magistris: “Ecco la soluzione migliore”

L’ex sindaco di Napoli parla della questione legata allo stadio Maradona: l’analisi di De Magistris.

La questione relativa allo stadio del Napoli è all’ordine del giorno. Il restyling dello stadio Diego Armando Maradona è uno dei principali argomenti di discussione nelle ultime settimane, anche perchè Napoli è tra le città candidate ad ospitare Euro 2032.

Ai microfoni di Radio Napoli Centrale è intervenuto l’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris, che ha analizzato la situazione e anche determinate dinamiche.

“Stadio? Ho sempre pensato che la soluzione migliore per rendere concreta l’ipotesi del nuovo stadio che le istituzioni pubbliche, in collaborazione non finanziaria, con il club azzurro fosse riqualificare il “Maradona“. Così accadde nel 2019 con le Universiadi, che consentirono di riqualificare il “Maradona”, che allora era ancora stadio San Paolo. Oggi si potrebbero creare le stesse condizioni. Penso che le istituzioni devono fare presto e bene. Concessione? Questo dipende dalla volontà delle parti, Comune e Società Sportiva Calcio Napoli. Manfredi, a mio parere, non si esprime mai con chiarezza. Non abbiamo capito se lui vuole proseguire con le concessioni temporanee o andare in una vendita, con una concessione simbolica di 99 anni. Penso che non si andrà verso questa direzione, e la cosa più probabile é che si vada avanti come fatto fino ad adesso”, ha commentato De Magistris.