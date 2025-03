Primavera 2, Napoli-Pescara: i convocati di mister Dario Rocco

Contro il Pescara nel match valido per la 24ª giornata del campionato Primavera 2: i convocati.

Domani il Napoli Primavera affronterà il Pescara nella sfida valida per la 24ª giornata del campionato Primavera 2. Gli azzurrini di mister Dario Rocco sono al secondo posto in classifica a 6 unti di distanza dal Frosinone in vetta e con un vantaggio di una sola lunghezza sull’alcol al terzo posto.

Reduci dalla vittoria esterna contro il Cosenza, il Napoli affronta il Pescara, settimo in classifica e reduce dalla sconfitta casalinga contro il Benevento nel recupero della 19ª giornata.

Napoli-Pescara, i convocati di Rocco

Di seguito i convocati del tecnico Rocco:

ANIC; BALLABILE; BORRIELLO; CIMMARUTA; COLELLA; DE CHIARA; DE MARTINO; DI MARTINO; DISTRATTO D.; DISTRATTO F.; ESPOSITO; GAMBARDELLA; GAROFALO; GISONDI; KHRABAN; MALASOMMA; MBOUMBOU; NAPOLETANO; POPOVIC; RAGGIOLI; RUSSO; SORRENTINO; VIOLA.

Last Updated on 28 Mar 2025 – 21:01 by Giorgio D’Andrea