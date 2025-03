Non solo Conte, nel mirino anche Manna! L’indiscrezione

Il direttore sportivo del Napoli nel mirino di una rivale: il retroscena.

La stagione del Napoli è sotto gli occhi di tutti. I risultati portati a casa finora dagli azzurri hanno sorpreso tutto l’ambiente legato alla Serie A, che ora vuole provare a pescare in casa Napoli per il mercato estivo.

E se fino ad ora è sempre e solo stato Antonio Conte l’uomo più corteggiato dalle altre squadre, nelle ultime ore è emerso un nome che ha altrettanto valore. Si tratta di Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli.

Il Milan pensa a Manna: la rivelazione

A lanciare l’indiscrezione è stato il giornalista ed esperto di calciomercato Marco Conterio, che ha fatto alcuni nomi nel mirino del Milan come prossimo direttore sportivo.

“Giorgio Furlani sceglierà il nuovo direttore sportivo del Milan nei giorni di Pasqua. Fabio Paratici il grande favorito: colloqui positivi, c’è totale sintonia tra le parti. Ora il CEO potrebbe attendere gli sviluppi di Prisma prima di dare l’accelerata finale. Oltre a Igli Tare e Tony D’Amico, spunta una novità: Giovanni Manna del Napoli, nome che piace molto a Furlani“, scrive il giornalista.

