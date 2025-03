Napoli-Milan, c’è un unico dubbio per Conte: il ballottaggio chiave

Antonio Conte, di fatto, ha solo un unico dubbio da sciogliere per la gara di domani tra il Napoli ed il Milan.

Dopo la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, di fatto, è finalmente tempo di tornare in campo. Quest’oggi, infatti, torna finalmente la Serie A con il match tra il Venezia di Eusebio Di Francesco ed il Bologna di Vincenzo Italiano.

Il Napoli, invece, scenderà in campo domani sera allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Milan di Sergio Conceicao. La gara di domani, di fatto, sarà fondamentale per gli azzurri in ottica scudetto, visto che l’Inter qualche ora prima scenderà sul campo di San Siro per sfidare l’Udinese. Proprio per questo motivo, al netto di un unico dubbio, Antonio Conte ha preso delle decisioni importanti.

Napoli-Milan, Conte ha deciso il modulo: ecco il suo unico dubbio

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo ‘Il Corriere dello Sport’, nonostante il ritorno di David Neres, il tecnico salentino ha scelto di schierare il suo Napoli ancora con il 3-5-2. Il calciatore brasiliano, dunque, si siederà in panchina domani sera contro il Milan di Sergio Conceicao.

Antonio Conte, quindi, ha deciso di non fare a meno di Giacomo Raspadori, viste anche le prestazioni di quest’ultimo con l’Italia di Luciano Spalletti. Per il resto della formazione, di fatto, l’allenatore azzurro ha l’unico dubbio sulla corsia mancina tra Leonardo Spinazzola e Mathias Olivera. Quest’ultimo con Anguissa è stato tra gli ultimi a tornare a Castel Volturno tra i vari nazionali ed in più martedì scorso ha giocato 56 minuti nel match tra il suo Uruguay e la Bolivia giocato a 4.150 metri sul livello del mare.

Il Napoli, quindi, dovrebbe giocare scendere in campo così con il Milan, (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku.