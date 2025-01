LIVE NAPOLI-JUVE- Segui qui la partita fra Napoli e Juventus: tutti gli aggiornamenti del match in diretta su Spazionapoli.it

Gentili lettori di Spazionapoli.it, vi diamo il benvenuto al live di Napoli-Juventus. La gara sarà fondamentale per determinare gli equilibri della lotta Scudetto, con gli azzurri che cercando un’altra vittoria in un big match per lanciare un altro segnale alle rivali, specialmente l’Inter. Anche la Juventus, d’altro canto, vuole una vittoria per riuscire a trovare una continuirà che al momento manca e provare a rilanciarsi, trovando fiducia in vista dei prossimi impegni.

23′- Il Napoli continua a creare pericoli sulla fascia destra. Stavolta è Anguissa ad inserirsi e provare a mettere in mezzo: ancora Gatti in anticipo.

19′- Prima palla gol per il Napoli! Di Lorenzo arriva in area rigore e crossa basso, Gatti anticipa di pochissimo Lukaku. La palla arriva a Politano che prova il tiro dal limite dell’area, di poco alto sopra alla traversa.

18′- Buona azione palla al piede di Kolo Muani, che lascia palla a Koopmeiners per il tiro dalla distanza che finisce però altissimo.

14′- Sale ora il pressing del Napoli, salito già in un paio d’occasioni sul fondo per il cross, ma senza risultati concreti. Nel frattempo, arriva anche l’annuncio dagli altoparlanti dello stadio di ammonimento ai tifosi azuzrri per i troppi laser.

6′- Miracolo di Meret! Grande azione della Juve, con Yildiz che si presenta a tu per tu col portiere azzurro, che è però bravissimo a non abboccare alla sua finta e chiudergli lo specchio con un super intervento.

1′- Inizia la partita! Bolgia al Maradona.

LIVE NAPOLI-JUVE, le formazioni ufficiali

In questi minuti, sono state diramate le formazioni ufficiali delle due squadre. Per gli azzurri, poche sorprese, se non quella di Spinazzola al posto di Olivera sulla sinistra. Tale scelta è però obbligata a causa dell’infortunio del terzino uruguagio di ieri. Invece, confermata la’esclusione di Buongiorno, appena tornato dall’infortunio. Questo l’11 completo:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All: Conte

Con il post pubblicato sui social in questi istanti, il Napoli ha ufficializzato anche che Buongiorno non siederà neanche in panchina: Conte non vuole rischiare davvero nulla col suo recupero.

Per quanto riguarda la Juventus, spicca invece il debutto subito da titolare per Randal Kolo Muani. Questo l’11 completo:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio, Cambiaso, Gatti, Kalulu, Mckennie; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Gonzalez, Kolo Muani. All: Thiago Motta

Napoli-Juve, gli ultimi precedenti

Gli ultimi precedenti fra Napoli e Juve al Maradona sorridono agli azzurri: il club azzurro ha infatti vinto gli ultimi cinque incroci in casa contro i bianconeri. L’ultima sconfitta risale invece al 2019, all’epoca di Carlo Ancelotti.

Memorabile è ovviamente l’incrocio del gennaio del 2023, dove la vittoria per 5-1 del Napoli poi scudettato di Spalletti verrà ricordato come una delle vittorie più ampie nelle partite fra le due squadre. Anche nella scorsa deludente stagione, la partita con la Juventus in casa ha portato una bella vittoria: 2-1 in favore degli azzurri con il tiro al volo del compianto Kvaratskhelia e il tap-in di Raspadori sul rigore sbagliato da Osimhen.