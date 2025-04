Biglietti Napoli-Genoa, notizia UFFICIALE: è successo in appena due ore!

Notizia ufficiale sui biglietti di Napoli-Genoa: è accaduto in appena due ore, l’accaduto è davvero clamoroso!

L’entusiasmo fra i tifosi del Napoli è alle stelle dopo che gli azzurrri hanno conquistato la vetta della classifica in solitaria in occasione della gara contro il Torino. Le giornate al termine del campionato sono solo quattro e i 3 punti di vantaggio sull’Inter lasciano davvero ben sperare sulla conquista del tricolore.

Gli azzurri non dovranno però sbagliare le prossime gare. Il prossimo impegno li vedrà in trasferta contro il Lecce, mentre il ritorno dinanzi ai suoi tifosi avverrà domenica 11 maggio per la gara contro il Genoa.

Napoli-Genoa è SOLD OUT: è ufficiale

La vendita dei biglietti è iniziata oggi alle 12.00, ma i tagliandi sono stati a dir poco polverizzati: come si vede nella schermata per l’acquisto du TicketOne, non risulta alcuna disponibilità per nessun settore. I biglietti, quindi, sono stati esauriti nel giro di poco più di due ore e, quando manca ancora più di una settimana al match, è già ufficiale il sold out dello stadio.

L’ennesimo segno questo di una tifoseria che vive con entusiasmo ogni successo dei suoi beniamini ed è pronta a sostenerli in queste ultime delicatissime gare di campionato. Tutti sono già pronti a cantare a gran voce di quel sogno nel cuore che in questi giorni si sta facendo sempre più reale.