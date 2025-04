“Lukaku? Attaccante da zona salvezza”, bocciatura clamorosa in diretta

Arriva in diretta un attacco diretto contro Romelu Lukaku: il bomber del Napoli viene definito come un attaccante “da zona salvezza”.

Il Napoli si appresta ad un finale di stagione che può davvero portare il ritorno allo Scudetto apppena due anni dopo la meravigliosa stagione 2022/2023. Un obiettivo che potrebbe essere raggiunto da un gruppo in parte diverso da quello che aveva portato all’ultimo trionfo, con al suo interno diverse nuove aggiunte di spessore.

Fra queste, c’è senza dubbio Romelu Lukaku. Il belga, nonostante sia stato uno dei protagonisti di questa cavalcata, deve però fare i conti spesso con qualche critica di troppo però.

Di Michele contro Lukaku: che attacco!

Non ha riservato buone parole per Lukaku neanche l’ex attaccante David Di Michele che, nel corso del suo intervento a 1 Football Club (in onda su 1 Station Radio), si è espresso in modo critico nei suoi confronti, definendo i suoi numeri in fase realizzativa come numeri da giocare in lotta per la salvezza.

Queste le sue parole su Lukaku:

“Secondo me ci si aspettava qualche gol in più da Lukaku. Doveva essere un punto di riferimento là davanti, col fisico che ha doveva creare molto di più. Doveva essere un raccordo più importante a livello di gol. Dodici gol sono pochi, vedi i numeri di altri giocatori come Retegui e Thuram. Con 12 gol sei più un giocatore da squadra che si deve salvare, da bassa classifica”.

Di Michele ha anche detto la sua sulla prossima gara che dovrà affrontare il Napoli contro il Lecce:

“Sicuramente il Napoli è favorito in partenza, ma penso che sarà una partita difficilissima per entrambe. Il Napoli è costretto a vincere, il Lecce può anche farsi andare bene un punto. La partita dovrà farla il Napoli, il Lecce giocherà molto in contropiede. La squadra di Conte palleggia molto, prenderla alta può essere pericoloso”.

Di Michele esalta McTominay e affossa Lukaku

A differenza di Lukaku, invece, ha ricevuto grandi elogi Scott McTominay:

“Possiamo dire che è stato il miglior acquisto del Napoli e uno dei migliori in Serie A. È un centrocampista che è andato in doppia cifra, è stato determinante in diverse occasioni. Sa leggere le situazioni, è fondamentale per il Napoli”.

Di Michele, quindi, ha esaltato solo uno dei due acquisti azzurri, esprimendosi invece con parole non tenere nei confronti di Lukaku. Il belga viene messo nel mirino per i suoi numeri non esaltanti sotto il bottino dei gol, ma in pochi evidenziano come ai suoi 12 gol vadano affiancati anche 10 assist, numeri che lo rendono l’unico calciatore in questa Serie A ad essere in doppia cifra sia di gol, che di assist.

Semplicemente, il suo lavoro per la squadra andrebbe analizzato in modo diverso rispetto al solo bottino di gol. Lukaku è un attaccante che fa un lavoro preziosissimo per la squadra, aiutando con le sue sponde tutti i suoi compagni di squadra.