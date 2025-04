Scudetto Napoli, la risposta di Geolier è imperdibile: sui social

Risposta esilerante di Geolier sui social in merito al possibile Scudetto del Napoli: il siparietto che ha fatto sorridere i tifosi.

Il sogno Scudetto è sempre più vivo per il Napoli. Dopo la vittoria contro il Torino, gli azzurri hanno conquistato la vetta della classifica in solitaria con tre punti di vantaggio sull’Inter seconda: con sole quattro giornate al termine del campionato, diventa impossibile non crederci per davvero al raggiungimento di questo obiettivo.

Ha risposto al riguardo anche un tifosissimo azzurro come Geolier, il quale ha lasciato un commento sui social che ha sicuramente fatto sorridere tutti i supporters azzurri.

Geolier, risposta scaramantica sullo Scudetto

Il rapper è stato infatti coinvolto in una fake news sui social, in cui si affermava che stesse già preparando una canzone per il quarto Scudetto del Napoli, contanto di foto in allegato che lo ritrae col quarto tricolore. La sua risposta riassume tutta la scaramanzia dei tifosi azzurri in questo periodo, con un semplice ma efficace: “Purtat a pest”.

Geolier ha riassunto così il sentimento di una tifoseria che non vuole ancora cantare vittoria, perché mancano ancora quattro ostacoli da superare prima di poter davvero festeggiare. Stavolta non ci sarà nessuna festa anticiapta come accaduto nel 2023 perché il traguardo è sì, vicino, ma non così tanto da poeterne essere sicuri. Nella scorsa occasione, invece, c’era di fatto soltanto l’attesa della certezza matematica del trionfo.

Già la gara di sabato contro il Lecce non potrà assolutamente essere sottovalutata se si vorrà riuscire a portare a casa il risultato. Le avversarie rimanenti, infatti, pur non essendo squadre di altissimo rango, sono squadre affamate di punti e sicuramente non vorrano regalare nulla al Napoli.