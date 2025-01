Calciomercato- Rischia di cambiare il mercato del Napoli: possibile una sorprendente cessione ad un club di Serie A.

Il calciomercato del Napoli ha già ricevuto un notevole scossone a seguito della cessione di Khvicha Kvartskhelia al Paris Saint-Germain. Quest’ultima ha obbligato il club azzurro a cambiare completamente tutti i precedenti programmi sui possibili movimenti da effettuare a gennaio per tuffarsi alla ricerca di una nuova ala sinistra di livello, chiamata a sostituire un calciatore di livello come il georgiano. Ulterio cessioni, periò, non farebbero altro che complicare ulteriormente le cose, costringendo Manna a muoversi per ulteriori rimpiazzi.

Mercato Napoli, la situazione di Ngonge

Uno dei calciatori per cui si è vociferata una cessione è Cyril Ngonge. Dato il pochissimo spazio avuto fin qui in campionato (solo una gara da titolare), una cessione in questo mercato di gennaio non sarebbe affatto impossibile. Le pretedenti non mancano: si era parlato del Como ma, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, anche la Fiorentina avrebbe messo gli occhi su di lui.

Il club viola si sarebbe interessato all’ala belga a causa del mancato accordo, al momento, per l’acquisto di Dennis Man del Parma (offerta da 10 milioni contro una richiesta da 15). Per questo, l’opzione Ngonge sarebbe una buona alternativa per un club che è alla disperata ricerca di un esterno d’attacco in grado di fare la differenza.

Insomma, non mancherebbero le pretendenti per Ngonge. Si era parlato anche di un suo possibile passaggio alla Lazio nell’ambito di uno scambio con Zaccagni, ma il club biancoceleste avrebbe chiuso ogni porta a questa possibilità.

Ngonge può partire: come cambierebbe il mercato del Napoli?

La cessione di Ngonge, chiaramente, costringerebbe il Napoli a cambiare i suoi piani sul mercato: il club, infatti, dovrebbe a quel punto acquistare anche un’ala destra oltre che un’ala sinistra, per mantenere al completo il proprio asset sugli esterni d’attacco iniseme a Politano e Neres.

Il Napoli potrebbe così nuovamente tuffarsi su Yeremay Hernandez, esterno del Deportivo La Coruna di grande talento e con una clausola rescissoria di 20 milioni di euro. Su di lui nelle ultime ore si era mosso con grande intensità il Como, il quale si era avvicinato molto alla cifra richiesta dal club spagnolo.

Il Napoli però potrebbbe nuovamente interessarsi a lui in caso di partenza di Ngonge, mantenendo così ancora altissimo il tasso di talento in attacco. Tutto ciò, chiaramente, solo qualora dovesse concretizzarsi l’affare con la Fiorentina.