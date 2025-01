Calciomercato Napoli ultimissime- Arriva l’ultim’ora da Gianluca Di Marzio su Adeyemi: la novità fa impazzire i tifosi.

Il Napoli prosegue nella faticosa ricerca del sostituto di Khvicha Kvaratskhelia. Il club azzuro sembra aver puntato con decisione su Alejandro Garnacho, ma rimane difficoltoso l’accordo con il Manchester United. Gli inglesi hanno abbassato le loro richieste da 70 a 65 milioni, ma il Napoli arriva al massimo a 55.

Ecco che così Manna inizia a valutare anche le alternative. Proprio quest’oggi si sono fatte sempre più intense le voci su Karim Adeyemi del Borussia Dortmund. Arrivano ulteriori novità su Gianluca Di Marzio.

Adeyemi apre al Napoli: l’annuncio di Gianluca Di Marzio

Secondo Sky Sport, il Napoli avrebbeb ricevuto quest’oggi una prima apertura del calciatore al trasferimento, dopo che quest’ultimo aveva inzialmente assunto la diversa decisione di non muoversi a gennaio. Il Napoli, così, conta di riavviare la trattativa col club tedesco, che si trova attualmente in un momento burrascoso visto il possibile esonero del suo allenatore Nuri Sahin.

Sono attesse quindi novità anche sul fronte della trattativa col Borussia Dortmund. Il giornalista conferma anche come questa virata del Napoli derivi anche dalle difficoltà tutt’ora sussistenti per Garnacho. Si tratta, quindi, di una vera e propria virata su un altro obiettivo, dettata dall’assoluta necessità di acquistare un sostituto della propria stella partita direzione Paris Saint-Germain.

Insomma, il Napoli potrebbe davvero aver cambiato obiettivo in attacco, a meno che il Manchester United non faccia un ulteriore sforzo per venire incontro all’offerta azzurra.

Sostituto Kvaratskhelia, corsa a due Adeyemi-Garnacho

Il Napoli si prepara ad una vera e propria corsa a due per decretare chi sarà il suo nuovo fantasista d’attacco. Entrambi hanno le caratteristiche richieste per sostituire Kvaratskhelia: velocità e abilità nell’uno contro uno.

Adeyemi viene da una stagione dove si è affermato come uno dei più grandi talenti nel ruolo, con la finale di Champions League giocata con il suo Borussia Dortmund. Con le sue sgasate il tedesco si è affermato come uno dei migliori calciatori della spedizione, emergendo con un’ottima prestazione anche nella finale persa contro il Real Madrid.

Qualche difficoltà in più, invece, quest’anno. Il Borussia Dortmund sta avendo enormi difficoltà, soprattuto in campionato, e l’allenatore Nuri Shin potrebbe essere esonerato nelle prossime ore dopo la sconfitta contro il Bologna. Nonostante ciò, Adeyemi può comunque vantare cinque gol stagionali (due in campionato e tre in Champions).