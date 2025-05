Conte-De Bruyne, destini incrociati? La situazione è chiara

Se la permanenza di Conte dipende dall’arrivo di De Bruyne, al momento non si sa: i dettagli dell’incrocio di mercato.

Le voci relative all’interesse del Napoli nei confronti di Kevin De Bruyne sta accendendo l’ambiente partenopeo nelle ultime ore, e non potrebbe essere altrimenti. Il mercato estivo del club azzurro si prospetta senza dubbio incandescente considerando la posizione del Napoli ma soprattutto il budget che Giovanni Manna potrebbe avere a disposizione.

Attenzione, però, al futuro di Antonio Conte, per cui girano ancora parecchie voci relative ad un suo possibile addio. Nelle ultime ore, poi, si è detto tanto anche di come l’arrivo di De Bruyne potrebbe convincere il tecnico azzurro a rimanere a Napoli anche per la prossima stagione. A tal proposito è intervenuto Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport 24, che ha provato a chiarire la situazione.

Luca Marchetti ha continuato la sua analisi, di fatto entrando nel merito dell’eventuale acquisto del Napoli e di come lo stesso potrebbe essere sfruttato da Aurelio De Laurentiis per convincere Antonio Conte. Secondo il giornalista le due situazioni sono separate, anche perchè le idee di Conte al momento si basano più sul progetto che il Napoli potrebbe mettergli sulla scrivania che sui singoli nomi.

“Se prendono o no De Bruyne, in questo momento non possiamo saperlo. Il fatto che ci stanno provando è piuttosto evidente, ve lo confermiamo. Ci sono stati dei contatti, delle chiacchierate e degli abboccamenti. Il Napoli è iscritto concretamente alla corsa per De Bruyne. Sa benissimo che è un parametro zero, quindi c’è bisogno di parlare soltanto con lui. C’è una forte concorrenza, tra le squadre importanti c’è il Liverpool ma il Napoli c’è, ha delle chance e delle carte da potersi giocare. Ha già parlato con il giocatore, già si sta parlando di formula contrattuale, un contratto magari di due anni con un’opzione. Il Napoli ci crede, è iscritto alla corsa. Questo da un po’ il tenore di quelle che sono le volontà per la costruzione della squadra per il prossimo anno. Il fatto, però, che arrivi o meno De Bruyne, credo che non sposti le convinzioni di Conte, non dipenderà dall’arrivo o meno di un giocatore se dovesse rimanere. Intanto perché è troppo intelligente per ancorare la sua permanenza ad un giocatore soltanto, secondo perché Conte stesso ne ha fatto un discorso non di squadra ma di una costruzione di un progetto. Bisogna capire che la progettualità del Napoli va d’accordo con quella che ha in testa Conte, questo lo potremo capire solo quando ci sarà il confronto tra lui e la società, per capire se ci sono le basi giuste e necessarie per andare avanti. Questo binomio quest’anno ha sicuramente funzionato, per fare in modo che continui a funzionare c’è bisogno di una convinzione radicata da tutte e due le parti”, ha concluso Marchetti.