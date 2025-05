Napoli, difesa e non solo: contro il Genoa per due record straordinari

Contro il Genoa gli azzurri cercano due traguardi eccezionali, ecco di cosa si tratta: i dettagli.

Il Napoli cerca un trionfo contro il Genoa per confermare il primato in classifica. Gli uomini di Antonio Conte non perdono il focus in vista di un match che, inevitabilmente, nasconde delle insidie. Su tutte la posizione in classifica del Genoa, 13°, che mette i liguri in una situazione di serenità totale e, quindi, senza alcun tipo di pressione addosso.

Ci sono però due dati, importanti, che incoraggiano gli azzurri. Due statistiche a favore del Napoli che non fanno altro che alimentare le motivazioni. Il primo dato è relativo al trend del Napoli. Gli azzurri si trovano a quattro vittorie consecutive senza subire gol, una striscia straordinaria accaduta soltanto altre tre volte nella storia del club (1934, 1990 e 2023). Mai nella storia del Napoli, però, sono arrivate cinque vittorie consecutive senza subire gol. Un clean sheet contro il Genoa significherebbe conquistare un record straordinario che suggellerebbe la clamorosa difesa che gli uomini di Antonio Conte stanno imponendo al campionato italiano (solo 25 gol subiti finora).

Napoli-Genoa, Lukaku a caccia di gol: contro i liguri un dato speciale

Il secondo dato è relativo a Romelu Lukaku. L’attaccante belga giocherà, domenica, contro la sua vittima preferita. Sono ben 7 le reti messe a segno da Lukaku contro i liguri, che domenica potrebbe trovare l’ottava marcatura. Quattro gol li ha segnati nella stagione 2019/20 con la maglia dell’Inter. Due l’anno successivo vestendo anfora la maglia nerazzurra. Un altro con la Roma nella stagione 2023/2024.

Contro il Genoa non ha ancora segnato quest’anno ma c’è un dato che potrebbe motivarlo ancor di più. Il Genoa è anche l’unica squadra a cui Lukaku ha segnato più di una doppietta in Serie A. Lo ha fatto nel 2019 e nel 2020, a dicembre e a luglio, ed in entrambi i casi vestiva la maglia dell’Inter.