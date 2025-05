Ribaltone Osimhen, spunta la clausola che cambia tutto

L’attaccante nigeriano rischia di non poter cambiare squadra, ecco cosa sta succedendo: i dettagli.

Il futuro di Victor Osimhen è uno dei principali temi relativi al mercato estivo del Napoli. Non è un mistero che la cifra che il club azzurro potrebbe incassare dalla cessione dell’attaccante nigeriano potrebbe rappresentare gran parte del budget a disposizione del mercato.

Ma se da un lato sembra ormai certo che Osimhen non farà un giocatore del Napoli l’anno prossimo, dall’altro non è ancora ben chiaro dove il nigeriano potrebbe approdare. Sulle sue tracce diverse squadre dalla Premier League ma anche il Paris Saint Germain e qualcuno dall’Arabia Saudita.

Ci sarebbe poi il concreto interesse della Juventus, che vede in Victor Osimhen il giusto attaccante per ricominciare dopo la cessione di Dusan Vlahovic, ormai quasi certo di lasciare Torino a fine stagione.

Napoli, Osimhen lontano dalla Serie A: c’è la clausola

Nelle ultime ore, però, è emerso un dettaglio importantissimo che rischia di modificare radicalmente la scacchiera in vista della prossima sessione di mercato. Come rivelato da Valter De Maggio nel corso di radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ci sarebbe una clausola inedita nel contratto di Victor Osimhen.

“Siamo tutti a conoscenza della clausola rescissoria di Victor Osimhen di 75 milioni di euro, ma vi do una notizia in esclusiva. Nel contratto c’è una postilla, la clausola impone che Osimhen non possa giocare in Serie A”, ha dichiarato De Maggio.

Una clausola che avrebbe del clamoroso e che ribalterebbe qualsiasi situazione relativa ad un possibile futuro di Victor Osimhen alla Juventus. Attenzione alle prossime settimane, perchè il mercato estivo si avvicina.