Batosta De Laurentiis, la notizia è una mazzata: stagione a rischio

Situazione complessa a poche settimane dalla fine del campionato, una batosta difficile da digerire: la situazione.

Se la posizione in classifica del Napoli di Aurelio De Laurentiis non può che soddisfare la società e la famiglia, lo stesso non accade per il Bari, e quindi per il figlio del patron del Napoli. Aurelio De Laurentiis sorride e si gode il primato in classifica in attesa delle ultime tre partite della stagione che potrebbero regalare il quarto scudetto al suo Napoli.

La situazione del club di proprietà di Luigi De Laurentiis, invece, si fa sempre più complessa in chiave classifica. In attesa dell’ultima giornata di campionato (la 34ma da recuperare nel prossimo weekend), i pugliesi vedono i playoff allontanarsi in modo pericolosissimo. Ma cosa è successo?

De Laurentiis, playoff a rischio per il Bari

In quella che è stata una delle giornate forse più decisive della stagione di Serie B, il Bari di Luigi De Laurentiis ha perso fuori casa contro il Cittadella. Allo stadio Tombolato di Cittadella i padroni di casa hanno battuto i pugliesi per 3-1. Le reti Rabbi, Palmieri e Pandolfi regalano una vittoria straordinaria ai veneti che, in questo modo, possono ancora sperare nel miracolo salvezza, e gettano nel baratro le speranze del Bari di raggiungere i playoff.

Non basta il gol di Favilli, ad aprire le marcature, ai pugliesi che subiscono la rimonta del Cittadella. Adesso gli uomini di Iachini si trovano a tre punti dal Cesena con gli scontri diretti a favore. Domenica prossima, nell’ultima giornata di campionato, il Bari sarà impegnato contro il Sudtirol (10° in classifica9, mentre il Cesena giocherà contro il Modena all’undicesimo posto.