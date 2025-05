Infortunio Lobotka, gli aggiornamenti in vista del Genoa: ecco come sta

Il centrocampista slovacco sta recuperando, ecco cosa filtra in vista del match del Napoli contro il Genoa: gli aggiornamenti.

Contro il Genoa Antonio Conte dovrà dovrà fronteggiare una serie di difficoltà legate agli infortuni. Servirà confermare il trend positivo per continuare a sognare una scalata verso lo scudetto. I tre punti di vantaggio del Napoli in classifica mettono gli azzurri sotto pressione, consapevoli che un passo falso potrebbe gettare al vento tutti gli sforzi fatti finora.

A tal proposito arrivano importanti aggiornamenti in merito alle condizioni fisiche di un pilastro della squadra. Non si tratta di David Neres, per il quale ci si aspetta di vederlo almeno in panchina contro i liguri, ma di Stanislav Lobotka.

Lobotka, c’è speranza per il Genoa: ecco come sta

Il centrocampista slovacco ha subito un infortunio alla caviglia nel corso del match contro il Lecce. Nonostanye il tentativo di rimanere in campo Lobotka è stato costretto al cmabio pochi minuti dopo l’intervallo, di fatto creando preoccupazione in tutto l’ambiente partenopeo. Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport 24 ha parlato delle sue condizioni di salute, rivelando una speranza in vista della partita tra Napoli e genoa.