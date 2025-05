Napoli, occhio a questo giocatori del Genoa: ha un record da raggiungere

Occhio alle insidie, il Genoa ha un asso nella manica contro il Napoli, si cerca il record: i dettagli.

Le tre partite che attendono il Napoli da qui alla fine del campionato, quantomeno, sulla carta, alla portata degli azzurri. Genoa, Parma e Cagliari non dovrebbero mettere in difficoltà gli uomini di Antonio Conte almeno per quel che riguarda i valori assoluti. Ma il calcio è uno sport imprevedibile, si sa, e anche partite come queste non possono assolutamente esser prese sottogamba dagli azzurri.

Nonostante i tanti fattori a favore del Napoli, le insidie che il Genoa potrebbe nascondere sono dietro l’angolo. In primis l’assenza totale di pressione per i liguri, che arrivano allo stadio Diego Armando Maradona forti del 13° posto in classifica a +13 sulla zona retrocessione. Una serenità totale che, in alcuni casi, può fare la differenza contro una squadra che, invece, ha tutto da perdere come il Napoli.

Napoli-Genoa, Martin alla conquista di un record eccezionale: il dato

E nonostante gli azzurri hanno la miglior difesa del campionato (solo 25 gol subiti) c’è un giocatore del Genoa che deve preoccupare gli uomini di Antonio Conte. Si tratta di Aaron Martin. Il terzino sinistro spagnolo classe 1997 gode di un dato eccezionale, e di un record che potrebbe raggiungere a fine stagione.

Nelle 33 partite giocate finora in Serie A in questa stagione, Martin ha messo a referto ben 5 assist, tutti da situazione di cross. Lo spagnolo ha quindi eguagliato in classifica Luca Antonelli, Edenilson, Fabiano e Paolo Ghiglione, tutti fermi a quota 5. Martin potrebbe quindi diventare il primo giocatore del Genoa a mettere a referto più di 5 assist stagionali fin dal ritorno del club in Serie A.

Una motivazione importante per lo spagnolo e per i liguri in un match in cui non avranno assolutamente niente da perdere.